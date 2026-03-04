Srna se vratio prije očekivanog, Nexe odigrao najbolju utakmicu sezone bez Lučina i Štrleka

Najbolju utakmicu sezone odigrali su rukometaši Nexea u trenucima kad su bili pred zidom. Našičani su s kamatama uzvratili Fredericiji za poraz u Našicama u zadnjoj sekundi prošlog tjedna 33-34, u Danskoj su pobijedili 33-26, a pritom je momčad Saše Barišića-Jamana na put otišla bez Tina Lučina i Manuela Štrleka. No povukli su mladići, prije svih Matko Moslavac (19) s osam golova i Ivan Barbić (23), koji je osam puta bio mirne ruke na sedmercima. Nakon dva poraza, Barišić-Jaman ostvario je i prvu pobjedu na klupi Nexea, s kojom je Nexe u sjajnoj situaciji za plasman u doigravanje za četvrtfinale Europske lige. Hannover-Burgdorf osigurao je prvo mjesto, a po četiri boda imaju Nexe, Schaffhausen i Fredericia. U zadnjem kolu u Našice dolazi Hannover, vrlo vjerojatno i bez nekih nositelja, a u Švicarskoj Schaffhausen Hrvoja Horvata dočekuje Fredericiju. Nexe prolazi s pobjedom, u protivnom se mora nadati pobjedi Švicaraca, što bi se i trebalo dogoditi.

- Trebala nam je ovakva utakmica da nas 'odčepi'. Svi su igrači znali zadatke, pobijedila je momčad i to nas mora krasiti ubuduće. Nakon ovakve utakmice mogu biti veliki optimist, dečki su shvatili da mogu, bacali su se na svaku loptu, duel, sve što trener može poželjeti - rekao je Barišić-Jaman.

A u danu kad je Dagur Sigurdsson objavio popis rukometaša za dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom 19. i 21. ožujka u Zadru i Osijeku, Zvonimir Srna vratio se na teren. Nakon dvostruke rupture mišića zadnje lože na Euru, Srna se vratio i prije očekivanog te u pobjedi Montpelliera protiv Flensburga 35-32 u Europskoj ligi zabio pet golova. Samo da ga zdravlje počne služiti...

Kiel je u istoj skupini kod kuće pobijedio Bidasou 27-20 uz tri gola Duvnjaka i jedan Načinovića te potvrdio prvo mjesto. Flensburg je sigurno drugi, Montpellier treći.

Vardar Ivana Čupića u Skoplju je pobijedio Benficu 33-27, a Kristianstad u Švedskoj Melsungen 31-30. Nijemci su bili bez Davida Mandića. U zadnjem kolu igraju Melsungen - Vardar za prvo mjesto.

U skupini II Elverum je srušio Skanderborg s 31-24, Porto Granollers s 34-33 i uoči zadnjih 60 minuta bez šanse samo je Granollers.