Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće...

Hrvatska se plasirala u drugi krug Europskog prvenstva kao drugoplasirana iz grupne faze natjecanja. U zadnjoj utakmici protiv Švedske upisala je poraz 33-25 i tako nije prenijela ni jedan bod u sljedeći krug. Na putu do polufinala rukometaše čekaju još četiri utakmice, a prvi protivnik je Island. Utakmica je na rasporedu u petak u 15.30 sati, a onda slijede dvoboji protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske.

Pokretanje videa... 01:03 Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu | Video: 24sata/pixsell

Izbornik Dagur Sigurdsson najavio je susret protiv Islanda na media dayu u Malmöu.

- I dalje smo razočarani jučerašnjom utakmicom, došli smo kasno u hotel i nismo previše spavali. Moramo se oporaviti i pripremiti za Island. Život ide dalje, nema smisla biti razočaran cijelo vrijeme. Protiv većine protivnika u grupi smo igrali prošlog siječnja što nam pomaže pri pripremi, ali moramo se koncentrirati na sebe. Trebamo biti bolji u svim segmentima igre - rekao je i nastavio:

- Island je jedna od najboljih momčadi na prvenstvu, imaju dva boda, ali sve se to može brzo promijeniti. U dobroj su formi iako su u zadnjoj utakmici ostali bez jednog od ključnih igrača Johnsson pa ćemo vidjeti što će promijeniti u sastavu.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Očekivanja od nastavka prvenstva i sljedećeg protivnika podijelio je i Marko Mamić. Upravo je naša 5-1 obrana s Mamićem stvarala probleme protivnicima na Svjetskom prvenstvu prošle godine.

- Već smo gledali utakmicu protiv Islanda od prošle godine na pripremama. Uzeli smo tu 5-1 obranu s utakmice kao primjer. Nedostaje nam samopouzdanja kod igrača, da to bude automatizam. Protiv Islanda dosta toga ovisi o igri jedan na jedan, napadu, Mislim da ako ćemo igrati kako smo se dogovorili, kako smo trebali i jučer igrati, ne bismo trebali imati problema. Čeka nas teška i tvrda utakmica, moramo odigrati ono što zahtijevamo sami od sebe - rekao je Mamić.

- Nije bio lak poraz od osam razlike. Međutim, trebamo to preboliti. Idemo po pobjedu. Nemamo što potonuti jer imamo šanse za polufinale, idemo utakmicu po utakmicu. Nije prvi puta da smo u ovakvoj situaciji, ali siguran sam da ćemo se izvući. Nije ni Islandu lako, prošle godine smo ih pobijedili - rekao je Luka Lovre Klarica.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marin Jelinić naglasio je da je prvenstvo za Hrvatsku tek kreće i da ništa nije izgubljeno.

- Nakon ovakve utakmice normalno je da se osjećaš loše i rezultat govori sam za sebe, ali ništa nije izgubljeno. Ušli smo u drugi krug i to je najbitnije, za nas sada prvenstvo počinje. Ne trebamo se previše vraćati na ovu utakmicu jer već sutra je nova, trebamo se dobro pripremiti i pokazati pravu Hrvatsku.