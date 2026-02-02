Obavijesti

NE ŽELE PODIJELE

Rukometaši složni: 'Thompsona volimo jer pjeva o domoljublju'

Piše Domagoj Vugrinović,
Rukometaši složni: 'Thompsona volimo jer pjeva o domoljublju'
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Borili smo se do kraja, pokazali karakter i donijeli brončanu medalju u Hrvatsku. Hvala ekipi i ovim divnim ljudima. Volimo Thompsonove pjesme jer pjeva o domoljublju, i tu za mene priča završava, poručio je Kuzma

Hrvatski rukometaši podijelili su dojmove nakon dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su s navijačima proslavili osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu. Uglas su istaknuli oduševljenje atmosferom, zajedništvom i podrškom koju su doživjeli u središtu Zagreba.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mario Šoštarić naglasio je koliko ih je doček dirnuo.

- Stvarno je bilo nevjerojatno. Ponovno smo doživjeli predivnu atmosferu, isto kao i prošle godine. Hvala ovim divnim ljudima koji su došli u tolikom broju. Presretni smo i bilo je jako lijepo. Thompson nam je čestitao i imao lijep govor koji nas je sve dirnuo - rekao je.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zadovoljstvo nije skrivao ni Luka Cindrić, koji je zahvalio okupljenima na podršci.

- Bilo je predivno. Hvala svim ljudima što su došli u ovako velikom broju. Stvarno smo uživali i jako smo ponosni - poručio je.

O atmosferi i značenju dočeka govorili su i Tin Lučin te Veron Načinović, junaci utakmice za broncu.

Još jednom je Hrvatska pokazala zajedništvo i veliko srce. Presretni smo i preponosni. Hvala svima koji su nas došli podržati - rekao je Lučin, dok je Načinović dodao:

- Poseban smo narod. Prelijepo je vidjeti ovoliko ljudi kako zajedno uživaju u ovom uspjehu.

Načinović je, govoreći o budućnosti, poručio da bi reprezentacija na krilima ovakve energije bila spremna i za nove izazove.

- Mislim da bismo mogli odmah igrati još jedan veliki turnir. Zašto ne? - Lučin je pritom istaknuo da je srčanost temelj identiteta reprezentacije.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- To je ono što nas krasi godinama i što su nam prenijele prijašnje generacije. Tako se bori za hrvatski dres.

Zvonimir Srna naglasio je da su igrači željeli zadržati proslavu u sportskom tonu.

- Nismo htjeli stavljati fokus na prijepore ni miješati politiku. Htjeli smo proslaviti medalju na najbolji mogući način i mislim da smo u tome uspjeli. Hvala svima koji su došli podržati nas - rekao je, kratko se osvrnuvši i na glazbeni izbor:

- Volimo njegove pjesme jer pjeva o domoljublju.

Dominik Kuzmanović zahvalio je suigračima i navijačima te istaknuo karakter momčadi.

- Borili smo se do kraja, pokazali karakter i donijeli brončanu medalju u Hrvatsku. Hvala ekipi i ovim divnim ljudima. Volimo Thompsonove pjesme jer pjeva o Hrvatskoj i domoljublju, i tu za mene priča završava - poručio je za HRT.

Rukometaši su zaključili kako im je najvažnije bilo zajednički obilježiti veliki sportski uspjeh s navijačima te potvrditi zajedništvo koje, kako ističu, već godinama definira hrvatsku reprezentaciju.

