Rukometaši: Treba zaboraviti poraz, borit ćemo se za broncu!

Hrvatski rukometaši se u nedjelju na Europskom prvenstvu bore za broncu protiv Islanda, a izbornik Dagur Sigurdsson i njegovi igrači ponavljaju da, iako je Hrvatska pobijedila Island u grupi, sutra je na redu jedna posve drugačija utakmica

- Nismo u istoj situaciji, također imamo probleme, ali to je uvijek posebna utakmica. Oba su tima razočarana nakon polufinala, ali moramo pokušati uzeti najviše od tima sutra da pobijedimo- kazao je Sigurdsson, dodavši da će njegovi igrači sutra pokušati dati najbolje od sebe da pobijede.

- Bili smo tužni u svlačionici, ali treba dignuti glavu. Izašli smo iz svlačionice s mentalitetom pobjednika, brončana medalja je ipak medalja. Idemo se potući i pripremiti za Island i vjerujemo da ih možemo dobiti. Mi znamo Island i oni znaju nas, bit će drugačija utakmica nego u Malmöu. Ekipa koja će uspjeti zaboraviti jučerašnji poraz imat će više izgleda za pobjedu. Mi idemo u borbu za medalju to će biti naša motivacija - nadovezao se reprezentativac Mario Šoštarić.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Filip Glavaš ističe da nema smisla žaliti za jučerašnjim porazom protiv Njemačke jer pravi sportaši uvijek gledaju naprijed.

- Sutra je novo dokazivanje i idemo po broncu. Nemam neki recept, ali mislim da ćemo se potući. Treba dati sve od sebe i nadam se da će nas to nagraditi - kazao je Glavaš.

Mateo Maraš naglašava da je pred njim i suigračima još dug put.

- U borbi smo za medalju, to najbitnije. Brzo treba zaboraviti poraz i okrenuti se Islandu. Pobijedili smo ih u grupi i na prošlom prvenstvu, imamo dobar niz protiv njih. Ponavljam to je skroz druga utakmica, utakmica za odličja i možemo očekivati svašta sutra, ali nadam se da ćemo mi izaći kao pobjednici. Island igra dobar rukomet, imaju dobru tranziciju, dobar napad i dobru obranu. Dobro su posloženi u svim segmentima igre. Na nama će biti da probamo neutralizirati tu njihovu tranziciju i da ih svedemo na što manje golova- dodao je Maraš.

Ivan Martinović podsjeća da nam je Island poznati suparnik.

- Svjesni smo da imamo sutra još jednu utakmicu, da se možemo vratiti s medaljom oko vrata. Znamo kako igraju, igraju brz rukomet, trče dosta, tu treba staviti fokus, ponoviti agresivnu obranu i u napadu trebamo biti strpljivi. Treba nam dobar šut jer imaju dobrog golmana- kazao je Martinović.

- Polufinale je velik uspjeh! Da su nam proje prvenstva rekli da ćemo igrati polufinale i boriti se za medalje, uzeli bismo objeručke. Naravno da ostaje žal za izgubljenom utakmicom i zlatom kojeg dugo čekamo. Ali i ova brončana medalja je bitna. Moramo skupiti snage i sve usmjeriti na utakmicu sutra. Borit ćemo se i donijeti u Hrvatsku tu broncu - nastavio je Marin Jelinić osvrnuvši se na Island i što očekivati od njih sutra.

- Mislim da će igrati sličnu utakmicu kao što je i bila. Mislim da trebamo odigrati čvrstu i odgovornu utakmicu, ne smijemo gubiti puno lopti jer sve kažnjavaju s kontrama i polukontrama. Analizirat ćemo ih dobro i nadam se pobjedi - dodao je Mario Šoštarić.

Veron Načinović misli da Hrvatska još uvijek može napraviti veliku stvar na ovom prvenstvu i uzeti broncu.

- Jednom smo pokazali da ih možemo pobijediti. Sutra je nova utakmica, ali nadam se da ćemo uspjeti,i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe, ali što bude bude - kazao je za kraj Načinović.

Hrvatska i Island do sada su odigrali 18 susreta. Hrvatska je ostvarila 13 pobjeda. Jedan susret završen je neodlučeno, a Island je tri puta bio bolji.

Utakmica za treće mjesto u Jyske Bank Boxen Areni na rasporedu je u nedjelju s početkom u 15:15 sati