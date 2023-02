Rukometaši Zagreba konačno su se vratili! 'Ovo sam prvi put doživio, nismo znali što ćemo!'

Nije bilo lako, ovo sam prvi put doživio u karijeri. Stajali smo na aerodromu, nismo znali hoćemo li za Porto, hoćemo li prespavati ili hoćemo li se vratiti u Zagreb, rekao je Jakov Gojun nakon što su rukometaši PPD Zagreba konačno sletjeli u Split.

Podsjetimo, čak 200 letova kompanije Lufthansa otkazano je tijekom srijede na aerodromu u Frankfurtu neznajući kada će uopće moći poletjeti. Do zastoja je došlo zbog radova koji su oštetili širokopojasne kabele i tako utjecali na sustav.

- Zbog pada sustava jučer je na aerodromu u Frankfurtu 120.000 ljudi ostalo bez leta. Nažalost, među njima bili smo i mi. Sletjeli smo u Frankfurt oko 8:30 sati, a nažalost sve do 20 sati bili smo na aerodromu. Tada smo dobili informaciju da nam neće moći osigurati let prema Portu, iako smo mi bili voljni odletjeli u bilo kakvim uvjetima. Sve do 23 sata bili smo u razgovoru s ljudima iz EHF-a oko alternativnih načina prijevoza. Bilo je čak priča i o charteru, ali ni to nije uspjelo. Igrači su dva dana proveli na aerodromu i na putu. Vrlo vjerojatno će im trebati 2-3 dana da se rekuperiraju i odmore - rekao je za Pixsell Vedran Šupuković, direktor PPD Zagreba.

Jakov Gojun (36) vratio se u Hrvatsku s velikom masnicom ispod oka, a kaže da je prvi put u karijeri doživio situaciju s frankfurtskog aerodroma.

- Sretni smo što smo došli u Split, sad ćemo se vratit u Zagreb. Ne znam kada će se utakmica odigrati, to će EHF odlučiti. To je trebala biti važna utakmica za nas jer se radi o prolasku skupine, ali eto, sad se trebamo odmoriti. Stvarno, noge su nam mrtve, umorni smo i već u subotu imamo hrvatsku ligu. Trebat će i sve ovo nadoknaditi, ali dobro, imat ćemo snage, nije prvi put - Jakov Gojun.

Trener Slavko Goluža naglasio je da se vidi umor u igračima i osoblju nakon putovanja uzalud.

- Ovaj put je dva dana agonije. Ostali smo bez leta za Porto, 11 sati proveli smo na aerodromu, a onda je naše vodstvo odlučilo da odemo do hotela, da prespavamo i jutros smo se vratili. Nismo mogli otići u Porto, žao nam je, ali osjeti se strašan umor u nama. Sada se trebamo odmoriti i pripremiti za ono što slijedi - Slavko Goluža

