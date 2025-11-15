Rukometašice Bjelovara upisale treći poraz zaredom: Rudar bio prejak za desetkovanu ekipu

Rukometašice Bjelovara upisale su treći uzastopni poraz. Nakon Podravke i Dalmatinke, nastavak lošeg niza stigao je i u Labinu, gdje je domaći Rudar slavio s uvjerljivih 32:27 u 9. kolu domaćeg prvenstva.

Rezultat je, u okolnostima, bio i očekivan: trener Goran Mrđen već neko vrijeme ne može računati na gotovo polovicu svoje udarne postave. Ozljede i viroze prorijedile su sastav do mjere da je na put krenulo svega jedanaest igračica - uključujući dvije golmanice.

U polju je ostalo samo devet igračica, a Ivina Mrđen doslovno je “izvučena iz kreveta” kako bi se pokrpala momčad. U takvim uvjetima treneru gostujuće ekipe nije preostalo mnogo prostora za taktička rješenja, osim konstatacije da je sportska sreća potpuno okrenula leđa Bjelovarčankama. Ako će ikome dobro doći reprezentativna stanka, onda je to svakako Bjelovaru, koji bi u sljedećih gotovo dva mjeseca trebao riješiti barem dio problema s ozljedama i zdravstvenim stanjima.

Utakmica u Labinu već je od samog početka nagovijestila da će bodovi ostati kod domaćina, iako su gošće u 22. minuti imale minimalnu prednost (10:11). No, pad snage i nemogućnost rotacije polako su trošili gostujuću ekipu, koja je u završnici morala potpisati kapitulaciju.

Kod Rudara je, kao i uvijek, najefikasnija bila Ana Jajčević s 10 pogodaka, a pratila ju je Katarina Raspuduć s osam. Alisa Đuzel dodala je pet zgoditaka, dok je vratarka Ana Crnjak upisala impresivnih 14 obrana - dvostruko više od ukupnog učinka bjelovarskih vratarki.

Kod Bjelovara je najučinkovitija ponovno bila Terezija Ćurić s osam pogodaka, a po četiri su dodale Antonija Oremović, Mina Petrović i Lucija Cvitanović. No to nije bilo dovoljno da se iz labinskog “rudnika” izvuku dragocjena dva boda.

Rudar je ovom pobjedom skočio na šestu poziciju, odmah iza Bjelovara, koji ostaje peti - zasad još uvijek s pogledom prema gornjem domu ljestvice.