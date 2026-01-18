Rukometašice Podravke upisale su poraz od Ferencvaroša, ali sjajna Bešen skupila 20 obrana

Usprkos sjajnoj predstavi Lucije Bešen koja je imala čak 20 obrana, rukometašice Podravka Vegete poražene su na gostovanju od Ferencvaroša s 23-31 u susretu 10. kola B skupine rukometne Lige prvakinja

Oslabljena Podravka dobro se držala u prvom dijelu, u kojem niti u jednom trenutku nije gubila s više od dva razlike. U dva navrata hrvatski sastav je imao i prednost od jednog pogotka.

Nažalost, domaće igračice su u nastavku zaigrale daleko bolje, a Podravka je platila danak kratkoj klupi i umoru. Vrlo brzo su Mađarice povele s četiri razlike (18-14), kod rezultata 20-17 napravile se seriju 4-0 pobjegavši na velikih sedam razlike (24-17), a kada su u 50. minuti povele 26-18 priči je došao kraj. Bio je to suviše veliki zaostatak Podravke na ulazu u zadnjih deset minuta.

Na koncu je završilo 31-23. Ferencvaros su do sedme pobjede predvodile Petra Anna Simon sa sedam i Katrin Gitta Klujberg sa šest golova, dok je Kinga Januruik imala 15 obrana. Kod Podravka Vegete sjajna je bila Lucija Bešen s 20 obrana, Sara Šenvald je zabila sedam, a Tina Barišić šest golova.

Na ljestvici skupine B vodi Brest sa 16 golova, Odense ima 15, Ferencvaroš je na 14, Bukurešt i Ikast imaju po 12 bodova, Podravka je ostala na pet bodova, koliko ima i Krim, a na začelju je norveška Sola s jednim bodom.

U idućem kolu, 24. siječnja Podravka će u Koprivnici dočekati CSM Bukurešt.