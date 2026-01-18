Obavijesti

RUKOMETNA LIGA PRVAKINJA

Rukometašice Podravke upisale su poraz od Ferencvaroša, ali sjajna Bešen skupila 20 obrana

Podravka i Brest sastali se u 9. kolu EHF Liga prvakinja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na ljestvici skupine B vodi Brest sa 16 golova, Odense ima 15, Ferencvaroš je na 14, Bukurešt i Ikast imaju po 12 bodova, Podravka je ostala na pet bodova koliko ima i Krim, a na začelju je norveška Sola

Admiral

Usprkos sjajnoj predstavi Lucije Bešen koja je imala čak 20 obrana, rukometašice Podravka Vegete poražene su na gostovanju od Ferencvaroša s 23-31 u susretu 10. kola B skupine rukometne Lige prvakinja

Oslabljena Podravka dobro se držala u prvom dijelu, u kojem niti u jednom trenutku nije gubila s više od dva razlike. U dva navrata hrvatski sastav je imao i prednost od jednog pogotka.

Nažalost, domaće igračice su u nastavku zaigrale daleko bolje, a Podravka je platila danak kratkoj klupi i umoru. Vrlo brzo su Mađarice povele s četiri razlike (18-14), kod rezultata 20-17 napravile se seriju 4-0 pobjegavši na velikih sedam razlike (24-17), a kada su u 50. minuti povele 26-18 priči je došao kraj. Bio je to suviše veliki zaostatak Podravke na ulazu u zadnjih deset minuta.

Na koncu je završilo 31-23. Ferencvaros su do sedme pobjede predvodile Petra Anna Simon sa sedam i Katrin Gitta Klujberg sa šest golova, dok je Kinga Januruik imala 15 obrana. Kod Podravka Vegete sjajna je bila Lucija Bešen s 20 obrana, Sara Šenvald je zabila sedam, a Tina Barišić šest golova.

Na ljestvici skupine B vodi Brest sa 16 golova, Odense ima 15, Ferencvaroš je na 14, Bukurešt i Ikast imaju po 12 bodova, Podravka je ostala na pet bodova, koliko ima i Krim, a na začelju je norveška Sola s jednim bodom.

U idućem kolu, 24. siječnja Podravka će u Koprivnici dočekati CSM Bukurešt.

