U susretu 2. kola A skupine rukometne Lige prvakinja Podravka Vegeta je u Erdu pred 1.200 gledatelja izgubila od FTC Rail Cargo Hungarie 27-33 upisavši prvi poraz u skupini.

Odabranice Nevena Hrupeca odlično su ušle u susret. Povele su 4-1, no mađarske prvakinje su u 12. minuti izjednačile na 6-6. Podravka je potom ponovo pobjegla na + (13-10, 14-11), no domaće igračice su do kraja poluvremena uspjele izjednačiti na 15-15.

U nastavku susreta rukometašice Rail Cargo Hungarie ili bivšeg Ferencvaroša su zaigrale daleko bolje, povele su 19-16, zatim 23-18, a potom i najvećih + 7 (28-21) nakon čega više nije bilo povratka za Podravku.

U redovima mađarske ekipe najefikasnije su bile Antje Angela Malestin s devet, te Alicia Stolle i Szandra Szollosi-Zacsik sa po pet golova. Podravka Vegetu predvodile su Dejana Milosavljević i Dijana Mugoša sa po pet golova, dok su Larissa Kalaus i Dzijana Iljina dodale po četiri gola. Julija Dumanska je sakupila 11 obrana.

U drugom susretu iz ove skupine Rostov je na gostovanju pobijedio CSM Bukurešt sa 30-27 upisavši i drugu pobjedu.

Za rumunjski sastav je naša Jelena Grubišić sakupila četiri obrane.

Na ljestvici vodi Rostov sa četiri boda, Rail Cargo Hungaria ima tri, a Podravka i Esbjerg po dva boda.