Rukometašice u kvalifikacijama za Euro: Evo gdje ih gledati

Hrvatske rukometašice protiv Finske i Kosova igraju prve dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo, koje će se krajem 2026. godine igrati u pet država (Češka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska). Finsku će u srijedu ugostiti u Sisku (17.00, RTL 2), a u nedjelju će gostovati u Prištini. Protiv Francuske će igrati tek sljedeće godine, a plan je svakako s Francuskinjama biti na prve dvije pozicije, koje vode na Euro.

Danas svi igraju sve, pa i rukomet, ali Hrvatska je protiv Finske i Kosova favorit i u ovakvom oslabljenom izdanju te bi s dvije čiste pobjede valjalo uhvatiti zalet za Svjetsko prvenstvo u prosincu u Njemačkoj i Nizozemskoj. Izbornik Ivica Obrvan ostao je dosljedan svojem odabiru, s mladima i debitanticama koje preko noći ulaze u glavne role. Prošlog mjeseca na turniru u Češkoj ekipu su proširile ljevakinje Hannah Vuljak i Veronika Babara, Obrvanove podravkašice, te srednjakinja Ana Malec iz Lokomotive. Od kostura reprezentacije vraća se Tina Barišić, ozlijeđene su i dalje Brkić, Birtić, Ježić, Prkačin.

- Rekao bih da je Kosovo malo i jače od Finske. Roster nam je sužen zbog ozljeda, a ove igračice s pravom su pozvane i očekujem od njih maksimalan doprinos da budemo na razini - rekao je Obrvan.