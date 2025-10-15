Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROTIV FINSKE I KOSOVA

Rukometašice u kvalifikacijama za Euro: Evo gdje ih gledati

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Rukometašice u kvalifikacijama za Euro: Evo gdje ih gledati
Foto: Anze Malovrh / kolektiff

Danas svi igraju sve, pa i rukomet, ali Hrvatska je protiv Finske i Kosova favorit i u ovakvom oslabljenom izdanju te bi s dvije čiste pobjede valjalo uhvatiti zalet za Svjetsko prvenstvo u prosincu

Hrvatske rukometašice protiv Finske i Kosova igraju prve dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo, koje će se krajem 2026. godine igrati u pet država (Češka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska). Finsku će u srijedu ugostiti u Sisku (17.00, RTL 2), a u nedjelju će gostovati u Prištini. Protiv Francuske će igrati tek sljedeće godine, a plan je svakako s Francuskinjama biti na prve dvije pozicije, koje vode na Euro.

OBRVANOVIH 18 Rukometašice uz niz ozlijeđenih startaju kvalifikacije za Euro. Evo koje su igračice na popisu
Rukometašice uz niz ozlijeđenih startaju kvalifikacije za Euro. Evo koje su igračice na popisu

Danas svi igraju sve, pa i rukomet, ali Hrvatska je protiv Finske i Kosova favorit i u ovakvom oslabljenom izdanju te bi s dvije čiste pobjede valjalo uhvatiti zalet za Svjetsko prvenstvo u prosincu u Njemačkoj i Nizozemskoj. Izbornik Ivica Obrvan ostao je dosljedan svojem odabiru, s mladima i debitanticama koje preko noći ulaze u glavne role. Prošlog mjeseca na turniru u Češkoj ekipu su proširile ljevakinje Hannah Vuljak i Veronika Babara, Obrvanove podravkašice, te srednjakinja Ana Malec iz Lokomotive. Od kostura reprezentacije vraća se Tina Barišić, ozlijeđene su i dalje Brkić, Birtić, Ježić, Prkačin.

- Rekao bih da je Kosovo malo i jače od Finske. Roster nam je sužen zbog ozljeda, a ove igračice s pravom su pozvane i očekujem od njih maksimalan doprinos da budemo na razini - rekao je Obrvan. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda
POVRATAK U NAJAVI

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar
Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'
NOVI IZAZOV

Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'

Nakon rastanka s Novakom Đokovićem u ožujku 2024., naš proslavljeni as imao je kratke epizode s Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom tijekom 2025. godine, a trenutačno je bez angažmana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025