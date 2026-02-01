Rukometna velesila! Hrvatska osvojila već 16. veliku medalju

Bronca s netom završenog Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj nakon trijumfa nad Islandom 34-33 ukupno je 16. medalja hrvatskih rukometaša s najvećih međunarodnih natjecanja. Hrvatski rukometni savez je članom Međunarodnog rukometnog saveza (IHF) postao 10. travnja 1992., a prvi veći uspjeh rukometaši su ostvarili godinu dana poslije kada su u Francuskoj osvojili mediteransko zlato.

Pokretanje videa... 01:00 Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih | Video: 24sata/pixsell

Prvu medalju na najvećim natjecanjima hrvatski rukometaši su osvojili na Europskom prvenstvu 1994. i to broncu, a bronca iz Herninga je ukupno 16. medalja s Olimpijskih igara, Svjetskih i Europskih prvenstava. U toj impresivnoj kolekciji su tri zlatne, sedam srebrnih i šest brončanih medalja.

Dva puta su hrvatski rukometaši bili olimpijski pobjednici (1996., 2004.), a imaju i broncu iz Londona (2012.). Na svjetskim prvenstvima jedino zlato smo osvojili u Portugalu (2003.), četiri puta smo bili svjetski doprvci (1995., 2005., 2009., 2025.), a 2013. u Španjolskoj je osvojena i bronca. Na europskim prvenstvima hrvatski rukometaši su osvojili tri srebra (2008., 2010., 2020.) te četiri bronce (1994., 2012., 2016., 2026.).

Svjetska prvenstva

1995. - SREBRNA MEDALJA

1997. - 13. mjesto

1999. - 10. mjesto

2001. - 9. mjesto

2003. - ZLATNA MEDALJA

2005. - SREBRNA MEDALJA

2007. - 5. mjesto

2009. - SREBRNA MEDALJA

2011. - 5. mjesto

2013. - BRONČANA MEDALJA

2015. - 6. mjesto

2017. - 4. mjesto

2019. - 6. mjesto

2021. - 15. mjesto

2023. - 9. mjesto

2025. - SREBRNA MEDALJA

Olimpijske igre

1996. - 1. mjesto OI u Atlanti

2000. - bez plasmana na OI u Sydneyu

2004. - 1. mjesto OI u Ateni

2008. - 4. mjesto OI u Pekingu

2012. - 3. mjesto OI u Londonu

2016. - 5. mjesto OI u Rio de Janeiru

2021. - bez plasmana na OI u Tokiju

Europska prvenstva

1994. - 3. mjesto EP u Portugalu

1996. - 5. mjesto EP u Španjolskoj

1998. - 8. mjesto EP u Italiji

2000. - 6. mjesto EP u Hrvatskoj

2002. - 16. mjesto EP u Švedskoj

2004. - 4. mjesto EP u Sloveniji

2006. - 4. mjesto EP u Švicarskoj

2008. - 2. mjesto EP u Norveškoj

2010. - 2. mjesto EP u Austriji

2012. - 3. mjesto EP u Srbiji

2014. - 4. mjesto EP u Danskoj

2016. - 3. mjesto EP u Poljskoj

2018. - 5. mjesto EP u Hrvatskoj

2020. - 2. mjesto EP u Švedskoj/Norveškoj/Austriji

2022. - 8. mjesto EP u Mađarskoj/Slovačkoj

2024. - 11. mjesto EP u Njemačkoj

2026. - 3. mjesto EP u Danskoj/Norveškoj/Švedskoj