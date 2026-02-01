Obavijesti

Sport

Komentari 10
POGLEDAJTE POPIS

Rukometna velesila! Hrvatska osvojila već 16. veliku medalju

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Rukometna velesila! Hrvatska osvojila već 16. veliku medalju
Domagoj Duvnjak bodrio bivše suigrače u utakmici za treće mjesto | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ISLAND 34-33 Hrvatski rukometaši osvojili 16. medalju u Herningu! Impresivna kolekcija medalja uključuje tri zlata, sedam srebra i šest bronci. Olimpijski pobjednici dva puta, svjetski prvaci jednom

Admiral

Bronca s netom završenog Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj nakon trijumfa nad Islandom 34-33 ukupno je 16. medalja hrvatskih rukometaša s najvećih međunarodnih natjecanja. Hrvatski rukometni savez je članom Međunarodnog rukometnog saveza (IHF) postao 10. travnja 1992., a prvi veći uspjeh rukometaši su ostvarili godinu dana poslije kada su u Francuskoj osvojili mediteransko zlato.

Pokretanje videa...

Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih 01:00
Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih | Video: 24sata/pixsell

Prvu medalju na najvećim natjecanjima hrvatski rukometaši su osvojili na Europskom prvenstvu 1994. i to broncu, a bronca iz Herninga je ukupno 16. medalja s Olimpijskih igara, Svjetskih i Europskih prvenstava. U toj impresivnoj kolekciji su tri zlatne, sedam srebrnih i šest brončanih medalja.

Dva puta su hrvatski rukometaši bili olimpijski pobjednici (1996., 2004.), a imaju i broncu iz Londona (2012.). Na svjetskim prvenstvima jedino zlato smo osvojili u Portugalu (2003.), četiri puta smo bili svjetski doprvci (1995., 2005., 2009., 2025.), a 2013. u Španjolskoj je osvojena i bronca. Na europskim prvenstvima hrvatski rukometaši su osvojili tri srebra (2008., 2010., 2020.) te četiri bronce (1994., 2012., 2016., 2026.).

Svjetska prvenstva

  • 1995. - SREBRNA MEDALJA
  • 1997. - 13. mjesto
  • 1999. - 10. mjesto
  • 2001. - 9. mjesto
  • 2003. - ZLATNA MEDALJA
  • 2005. - SREBRNA MEDALJA
  • 2007. - 5. mjesto
  • 2009. - SREBRNA MEDALJA
  • 2011. - 5. mjesto
  • 2013. - BRONČANA MEDALJA
  • 2015. - 6. mjesto
  • 2017. - 4. mjesto
  • 2019. - 6. mjesto
  • 2021. - 15. mjesto
  • 2023. - 9. mjesto
  • 2025. - SREBRNA MEDALJA

Olimpijske igre

  • 1996. - 1. mjesto OI u Atlanti
  • 2000. - bez plasmana na OI u Sydneyu
  • 2004. - 1. mjesto OI u Ateni
  • 2008. - 4. mjesto OI u Pekingu
  • 2012. - 3. mjesto OI u Londonu
  • 2016. - 5. mjesto OI u Rio de Janeiru
  • 2021. - bez plasmana na OI u Tokiju

Europska prvenstva

  • 1994. - 3. mjesto EP u Portugalu
  • 1996. - 5. mjesto EP u Španjolskoj
  • 1998. - 8. mjesto EP u Italiji
  • 2000. - 6. mjesto EP u Hrvatskoj
  • 2002. - 16. mjesto EP u Švedskoj
  • 2004. - 4. mjesto EP u Sloveniji
  • 2006. - 4. mjesto EP u Švicarskoj
  • 2008. - 2. mjesto EP u Norveškoj
  • 2010. - 2. mjesto EP u Austriji
  • 2012. - 3. mjesto EP u Srbiji
  • 2014. - 4. mjesto EP u Danskoj
  • 2016. - 3. mjesto EP u Poljskoj
  • 2018. - 5. mjesto EP u Hrvatskoj
  • 2020. - 2. mjesto EP u Švedskoj/Norveškoj/Austriji
  • 2022. - 8. mjesto EP u Mađarskoj/Slovačkoj
  • 2024. - 11. mjesto EP u Njemačkoj
  • 2026. - 3. mjesto EP u Danskoj/Norveškoj/Švedskoj

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026