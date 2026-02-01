HRVATSKA - ISLAND 34-33 Hrvatski rukometaši osvojili 16. medalju u Herningu! Impresivna kolekcija medalja uključuje tri zlata, sedam srebra i šest bronci. Olimpijski pobjednici dva puta, svjetski prvaci jednom
Rukometna velesila! Hrvatska osvojila već 16. veliku medalju
Bronca s netom završenog Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj nakon trijumfa nad Islandom 34-33 ukupno je 16. medalja hrvatskih rukometaša s najvećih međunarodnih natjecanja. Hrvatski rukometni savez je članom Međunarodnog rukometnog saveza (IHF) postao 10. travnja 1992., a prvi veći uspjeh rukometaši su ostvarili godinu dana poslije kada su u Francuskoj osvojili mediteransko zlato.
Pokretanje videa...
Prvu medalju na najvećim natjecanjima hrvatski rukometaši su osvojili na Europskom prvenstvu 1994. i to broncu, a bronca iz Herninga je ukupno 16. medalja s Olimpijskih igara, Svjetskih i Europskih prvenstava. U toj impresivnoj kolekciji su tri zlatne, sedam srebrnih i šest brončanih medalja.
Dva puta su hrvatski rukometaši bili olimpijski pobjednici (1996., 2004.), a imaju i broncu iz Londona (2012.). Na svjetskim prvenstvima jedino zlato smo osvojili u Portugalu (2003.), četiri puta smo bili svjetski doprvci (1995., 2005., 2009., 2025.), a 2013. u Španjolskoj je osvojena i bronca. Na europskim prvenstvima hrvatski rukometaši su osvojili tri srebra (2008., 2010., 2020.) te četiri bronce (1994., 2012., 2016., 2026.).
Svjetska prvenstva
- 1995. - SREBRNA MEDALJA
- 1997. - 13. mjesto
- 1999. - 10. mjesto
- 2001. - 9. mjesto
- 2003. - ZLATNA MEDALJA
- 2005. - SREBRNA MEDALJA
- 2007. - 5. mjesto
- 2009. - SREBRNA MEDALJA
- 2011. - 5. mjesto
- 2013. - BRONČANA MEDALJA
- 2015. - 6. mjesto
- 2017. - 4. mjesto
- 2019. - 6. mjesto
- 2021. - 15. mjesto
- 2023. - 9. mjesto
- 2025. - SREBRNA MEDALJA
Olimpijske igre
- 1996. - 1. mjesto OI u Atlanti
- 2000. - bez plasmana na OI u Sydneyu
- 2004. - 1. mjesto OI u Ateni
- 2008. - 4. mjesto OI u Pekingu
- 2012. - 3. mjesto OI u Londonu
- 2016. - 5. mjesto OI u Rio de Janeiru
- 2021. - bez plasmana na OI u Tokiju
Europska prvenstva
- 1994. - 3. mjesto EP u Portugalu
- 1996. - 5. mjesto EP u Španjolskoj
- 1998. - 8. mjesto EP u Italiji
- 2000. - 6. mjesto EP u Hrvatskoj
- 2002. - 16. mjesto EP u Švedskoj
- 2004. - 4. mjesto EP u Sloveniji
- 2006. - 4. mjesto EP u Švicarskoj
- 2008. - 2. mjesto EP u Norveškoj
- 2010. - 2. mjesto EP u Austriji
- 2012. - 3. mjesto EP u Srbiji
- 2014. - 4. mjesto EP u Danskoj
- 2016. - 3. mjesto EP u Poljskoj
- 2018. - 5. mjesto EP u Hrvatskoj
- 2020. - 2. mjesto EP u Švedskoj/Norveškoj/Austriji
- 2022. - 8. mjesto EP u Mađarskoj/Slovačkoj
- 2024. - 11. mjesto EP u Njemačkoj
- 2026. - 3. mjesto EP u Danskoj/Norveškoj/Švedskoj
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+