DANCI DOBILI ŠPANJOLCE

Rukometni EP: Jedan velikan već otpao u skupini 'smrti'!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Devet golova za Španjolsku zabio je Ballester, a kod Danske je Jakobsen zabio osam, a Kirkelokke i Pytlick po šest. Sjajan je bio i golman Emil Nielsen koji je s čak 15 obrana usmjerio utakmicu na danski mlin

Danska rukometna reprezentacija pobijedila je Španjolsku 36-31 u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva i ostavila ju bez šansi za polufinale!

Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije 01:05
Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

Španjolska je prva zabila, ali onda Danci serijom 4-0 rade prednost i drže ju do kraja poluvremena (16-14). Ipak, Španjolci su odlično krenuli u drugo poluvrijeme i u 35. minuti zabili za 17-17, a to kao da je naljutilo Dance koji rade seriju 5-0 iz koje se Španjolska više nije uspjela vratiti. 

European Handball Championship: France - Denmark
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Devet golova za Španjolsku zabio je Ballester, a kod Danske je Jakobsen zabio osam, a Kirkelokke i Pytlick po šest. Sjajan je bio i golman Emil Nielsen koji je s čak 15 obrana usmjerio utakmicu na danski mlin.

Danci su drugi u skupini 1 s četiri boda, koliko ima i Francuska, dok je Španjolska na začelju bez osvojenog boda. 

