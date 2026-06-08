Rukometni velikan dotaknuo dno, Duvnjak: Sramim se...

Rukometni velikan Kiel doživio je jednu od najtežih sezona u novijoj povijesti kluba. Klub za koji igra umirovljeni hrvatski rukometni reprezentativac Domagoj Duvnjak ostao je bez trofeja, bez Europe i sezonu je završio tek na šestom mjestu njemačkog prvenstva. Za rekordnog njemačkog prvaka to znači bolan pad i početak velikog restarta.

Kiel je u zadnjem kolu izgubio kod kuće od Lemga 31-34 i tako ostao bez posljednje nade da će izboriti europsko natjecanje. Sljedeće sezone međunarodna rukometna scena prvi će put nakon 33 godine proći bez Kiela. Težak kraj sezone posebno je pogodio kapetana Duvnjaka. Hrvatski rukometaš nije skrivao razočaranje nakon novog poraza.

- Sramim se do kraja - rekao je Duvnjak za Kieler Nachrichten.

Foto: Roeczey

Kiel je sezonu završio u potpunom rasulu, a posljednji tjedan samo je dodatno ogolio sve probleme. Momčad Filipa Jiche najprije je izgubila dramatično finale Europske lige protiv Melsungena 23-24, iako je još imala priliku kroz prvenstvo dohvatiti peto mjesto. Umjesto toga, Kiel je u samo četiri dana izgubio od već otpisanog Mindena 30-34, a potom i od Lemga pred svojim navijačima. Duvnjak se nakon susreta obratio navijačima preko mikrofona u dvorani i teško pronalazio riječi.

- To nas iznimno boli. Svi smo razočarani i tužni. Nadam se da će sljedeće sezone biti bolje. Napast ćemo s novom momčadi.

Ni direktor kluba Viktor Szilagyi nije bježao od odgovornosti nakon sezone pune poraza, ozljeda i razočaranja.

- Posljednji tjedni zaista su bili vrlo opterećujući za sve - rekao je Szilagyi nakon završetka sezone.

Brojke dodatno pokazuju koliko je sezona bila loša. Kiel u posljednje četiri prvenstvene utakmice u Ostseehalleu nije imao pobjedu, iako je ta dvorana godinama slovila kao jedna od najvećih rukometnih utvrda u Europi. Uz to, Kiel nije pobijedio u polovici ligaških utakmica, što mu se također nije dogodilo 33 godine.