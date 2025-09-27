Rukometno prvenstvo BiH još uvijek je u blokadi zbog izbacivanja hrvatskih ekipa

Nije izvjesno kada će početi natjecanja u novoj prvenstvenoj sezoni muškog i ženskog rukometa u BiH zbog prošlogodišnjeg isključenja triju ponajboljih ženskih rukometnih klubova u zemlji, članica Rukometnog saveza Herceg Bosne koje su najavile da će sudskim putem tražiti zaštitu svojih prava.

U većini zemalja započela su nacionalna prvenstva, no u Bosni i Hercegovini rukometaši samo treniraju i igraju prijateljske utakmice. Prijepor je nastao nakon što su višestruki osvajači titula prvaka Bosne i Hercegovine, ženski sastavi HRK Grude, ŽRK Izviđač Ljubuški i HŽRK Zrinjski Mostar isključeni prošle godine iz Premijer lige BiH preglasavanjem hrvatskih predstavnika u državnome rukometnom savezu. Ovim ekipama je odlukama vodstva Rukometnog saveza BiH zabranjen povratak u natjecanje tijekom sljedeće tri godine.

Zbog toga su najavili da će umjesto u Rukometnom savezu pravdu pronaći na sudu.

U Bosni i Hercegovini osim krovnog državnog saveza postoje još tri saveza HercegBosne, Republike Srpske i Federacije BiH.

Prema priopćenju Rukometnog saveza HercegBosne, predloženo je da muški dio prvenstva započne, a da se oko ženskog postigne dogovor i odloži početak natjecanja za listopad.

Te su odluke o izbacivanju najboljih ženskih ekipa dovele do ukupnih problema u organiziranju natjecanja, kvaliteti reprezentacije, a posljedice se osjećaju i na europskoj razini. Primjerice, navode da će prošlosezonski ženski prvak Hadžići, koji je osvojio samo 18 bodova, sada predstavlja BiH u EHF kupu.

Odgađanje početka natjecanja stvara velike probleme i najtrofenijem muškom rukometnom klubu Izviđaču iz Ljubuškog.

Njihov trener Ivan Džolić ocijenio je da kašnjenje natjecanja ugrožava pripreme klubova za nadolazeće europske izazove. On je upozorio da bi se, ako se situacija ne riješi, mogla suočiti s rigoroznim kaznama Europske rukometne federacije (EHF), što bi dodatno pogoršalo stanje i za klubove i za natjecanje na nacionalnoj razini.