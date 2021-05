Otkako je došao prošle zime u Rumunjsku, hrvatski nogometaš Ante Vukušić (29) s vremena na vrijeme završi u tamošnjim medijima zbog krivih stvari. Pa je tako u javnost izbila svađa s vlasnikom njegova kluba FCSB-a Gigijem Becalijem, a sad se našao i na meti predsjednika drugog rumunjskog prvoligaša Sepsija.

Laszlo Dioszegi, naime, tvrdi da ga je Vukušić prevario, da je trebao doći u njegov klub, a ne u FCSB, i da su mu već platili avionsku kartu.

- Jednom mi je mudar čovjek rekao: "Ako netko prevari nogomet, nogomet će prevariti njega". Vukušić je napravio nesretnu stvar. Kupili smo mu avionsku kartu da dođe u Sfantu Gheorghe. Sletio je u Bukurešt i zaboravio doći k nama. Gledajte, u FCSB-u je igrao 10 minuta cijelo prvenstvo - rekao je Dioszegi za ProSport i nastavio:

- Sve je bilo spremno, samo nisam potpisao ugovor preko e-maila jer za drugog igrača kojeg sam htio dovesti to nije vrijedilo i otišao je u drugi klub. Rekao sam Vukušiću: "Šaljemo ti avionsku kartu, čekamo te na aerodromu, dolaziš na liječnički i potpis". I došao je u Rumunjsku, ali u FCSB i do danas nije platio tu kartu. Neće nas ta avionska karta odvesti u grob, ali morate biti čovjek.

Svatko tko je nepošten bit će kažnjen

- Nije se javljao na telefon, blokirao je sve pozive i SMS poruke. Nogomet ga je kaznio. Svaki igrač koji nije pošten bit će kažnjen, nema to veze s tim jesam li kršćanin ili nisam.

- Počeli smo pregovore s Vukušićem, ali tad je njegov menadžer javio i FCSB-u da ima dobrog napadača. Takvi su menadžeri, odvedu igrača tamo gdje će više zarađivati i gdje misle da ima svjetliju budućnost. Ali ovdje su se igrač i menadžer prevarili. Gledajte, u FCSB-u dobio je ugovor na pola godine, mi bismo mu dali na dvije i pol, a novac nije bio puno manji. Mislim da smo mu mi nudili 9000, a FCSB 10.000 - zaključio je predsjednik Sepsija.

Žele unijeti nemir u svlačionicu

"Sinjski dijamant" je za FCSB odigrao samo 129 minuta u pet utakmica i trebao bi otići na kraju sezone. Tvrdi kako je cijela Dioszegijeva priča izmišljotina.

- To je velika laž. Došao sam u FCSB direktno, nije tu bio u igri nikakav menadžer, i bez obzira na to tko je kome plaćao karte i tko je koga gdje zvao, to nema nikakve veze sa mnom. Ovo je smišljeni pokušaj da se unese nemir pred kraj prvenstva - rekao nam je Vukušić.

- Uostalom, kako on može znati da imam 1000 eura više nego što bih imao tamo? Otkud on zna kakvi su moji ugovori i dogovori? To nema nikakve veze s istinom. Istina je da me zvao FCSB, najveći rumunjski klub koji ima tradiciju, za razliku od Sepsija - nastavio je bivši nogometaš Hajduka.

Pet kola prije kraja sezone FSCB zaostaje za vodećim Clujom dva boda.

- Ja sam došao tu u dobroj vjeri i želim osvojiti naslov prvaka bez obzira na to što ne igram. O svim ostalim stvarima bit će vremena razgovarati nakon sezone - zaključio je Ante Vukušić.