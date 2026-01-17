Rumunji imaju 'baby Dobuda', a u napadu im zabija - Tudor

Nema grčke tragedije. Zapisali smo to odmah nakon poraza od Grčke (10-11). Nije, naravno, nijedan poraz ugodan za raspoloženje, ali nakon prve neiskorištene set-lopte za polufinale Europskog prvenstva, nasreću, hrvatski vaterpolisti imat će i drugu. Ta će biti protiv Italije, u zadnjem kolu drugoga kruga. Samo, greške se više ne praštaju, ali, uz respekt prema protivnicima, ne očekujemo da ćemo ih napraviti protiv Rumunjske večeras (20:30, HRT 2), odnosno Turske dva dana kasnije. Imamo sve u svojim rukama, kako je rekao izbornik Ivica Tucak, a pobijede li Grci Italiju u ponedjeljak, s pobjedom protiv Talijana kao drugoplasirani ćemo u polufinale. Pobijede li Talijani, onda ni Grci nisu sigurni. U svakom slučaju, važno je što, kad smo već izgubili, poraz je od samo jednoga gola razlike.

Pogled na sadašnjost. Rumunjska je drugi krug izborila s dvije pobjede, nad Slovačkom (16-8) i Turskom (20-19), a Talijani su je deklasirali 20-6. Opet, vjerujemo da toliko baš nisu loši, ali, s druge strane, pokazuju ipak nešto. U drugoj polovici prošlog stoljeća nešto su i značili na vaterpolskoj karti iako su prije 20 godina čak bili i četvrti u Europi. Na zadnjem EP-u, u Hrvatskoj, i u četvrtfinalu, kao "uljez" s velesilama. Za njih sjajan uspjeh.

Foto: Andrea Staccioli / Deepbluemedia / Insidefoto

Godinama je znak jednakosti za Rumunjsku bio Cosmin Radu, jedan od najboljih centara u zadnja dva desetljeća, koji je tijekom igranja u Primorju pa u Mladosti savršeno naučio hrvatski. Njegov se nasljednik zove Mihnea Andrei Gheorghe, ali, zanimljivo, prozvali su ga "baby Dobud". Samo, daleko je još od Dobudove klase, teško da će je ikad i dostići. Opasnost najviše isijava s lijeve strane na kojoj su sjajni Vlad Georgescu i napadač Tudor, Tudor Fulea. Imaju i solidnog do vrlo dobroga golmana Tica.

Rumunjska, da ne bude zabune, nije bezopasna, Oradea i Steaua godinama su sudionici Lige prvaka, uostalom, ne tako davno i neki su naši reprezentativci ondje zarađivali za kruh (Jerko Marinić-Kragić bio je prvak sa Steauom). Na Olimpijskim igrama u Parizu pobijedili smo "samo" 11-8. 