Rus iz Vladikavkaza u Mladost je stigao s Malte: 'Odakle znam hrvatski? To je jezik vaterpola'

Rus iz Vladikavkaza u Mladost je stigao s Malte: 'Odakle znam hrvatski? To je jezik vaterpola'
Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu, HAVK Mladost - VK Mornar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivan Nagaev, koji se potvrdio kao pravo pojačanje Mladosti, kaže: Harkov je bio prvi kojeg sam zvao i raspitao se o klubu. Zadnji put zajedno smo igrali protiv Hrvatske u Rotterdamu

U momčadi koja vrvi hrvatskim reprezentativcima, olimpijskim i svjetskim prvacima, vaterpolistima koji su osvojili baš sve što se može, zadnju loptu, peterac za pobjedu, uzeo je momak iz Vladikavkaza. Dakle, stranac, Rus, kojega u svlačionici Mladosti malo bolje poznaju tek nekoliko mjeseci. E, sad, za takvo što moraš imati onu stvar do poda i biti toliko samouvjeren u vlastite sposobnosti da u njih jednako toliko vjeruju i drugi.

