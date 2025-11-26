Rus iz Vladikavkaza u Mladost je stigao s Malte: 'Odakle znam hrvatski? To je jezik vaterpola'

U momčadi koja vrvi hrvatskim reprezentativcima, olimpijskim i svjetskim prvacima, vaterpolistima koji su osvojili baš sve što se može, zadnju loptu, peterac za pobjedu, uzeo je momak iz Vladikavkaza. Dakle, stranac, Rus, kojega u svlačionici Mladosti malo bolje poznaju tek nekoliko mjeseci. E, sad, za takvo što moraš imati onu stvar do poda i biti toliko samouvjeren u vlastite sposobnosti da u njih jednako toliko vjeruju i drugi.

