Obavijesti

Sport

Komentari 0
SMANJENE ZABRANE

Rusi će smjeti nastupati pod svojim zastavama u plivanju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Rusi će smjeti nastupati pod svojim zastavama u plivanju
Foto: Ian Rutherford

Ruski i bjeloruski sportaši vraćaju se na svjetsku scenu vodenih sportova, uz podršku World Aquatics. Ograničenja ukinuta, natjecanja pod svojim zastavama i uz himne

Ruski i bjeloruski sportaši moći će se natjecati na međunarodnim natjecanjima u vodenim sportovima u svojim dresovima, zastavama i himnama, priopćio je u ponedjeljak Svjetski savez vodenih sportova (World Aquatics). Natjecateljima iz obje zemlje zabranjeno je sudjelovanje na međunarodnim događajima nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., koju Moskva opisuje kao "posebnu vojnu operaciju". Bjelorusija je poslužila kao ključna polazna točka za invaziju, a ograničenja ublažena.

Windsor: Svjetsko prvenstvo u kratkim bazenima
Foto: Paul Chiasson

World Aquatics tvrdi da je provedeno više od 700 provjera sportaša s ruskim i bjeloruskim sportskim državljanstvom prema njihovim smjernicama za podobnost. Dodali su da će takvi sportaši dobiti odobrenje za natjecanje tek nakon što uspješno prođu najmanje četiri uzastopne antidopinške kontrole i završe provjere prošlosti.

"Tijekom posljednje tri godine, World Aquatics i AQIU (Jedinica za integritet vodenih sportova) uspješno su pomogli u osiguravanju da se sukobi drže izvan mjesta sportskih natjecanja“, rekao je predsjednik WA Husain Al Musallam u izjavi. "Odlučni smo osigurati da bazeni i otvorene vode ostanu mjesta gdje se sportaši iz svih nacija mogu okupljati u mirnom natjecanju.“

U prosincu su ukinuta ograničenja za ruske i bjeloruske mlade sportaše.WA je također rekla da će Rusija i Bjelorusija nastaviti s punim pravima članstva. Sljedeće Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima, uključujući umjetničko plivanje, skokove u vodu, skokove u vodu, plivanje na otvorenim vodama, plivanje i vaterpolo, održat će se u Budimpešti 2027. godine.

Ruski ministar sporta i čelnik Olimpijskog odbora, Mihail Degtjarev, pozdravio je odluku, rekavši da će ona omogućiti ruskim i bjeloruskim sportašima da se natječu ravnopravno s drugima. Ruska državna novinska agencija RIA citirala je Dmitrija Mazepina, čelnika nacionalnog saveza za vodene sportove, koji je rekao da bi Rusija sada mogla tražiti domaćinstvo budućih svjetskih i europskih prvenstava u vodenim sportovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026