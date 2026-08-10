Rusi su bili bijesni jer svjetska prvakinja nije dobila vizu! Još uvijek nema službenog rješenja

Zagreb će od četvrtka biti domaćin Europskog prvenstva u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici, koje će se u Areni održavati sve do 23. kolovoza. Na velikom natjecanju okupit će se više od 600 gimnastičara i gimnastičarki, no među sudionicima neće biti nekoliko članova ruske reprezentacije.

Najzvučnije ime za koje se pisalo da će izostati svakako je Angelina Meljnikova, 26-godišnja gimnastičarka koja u kolekciji ima tri naslova svjetske prvakinje, kao i olimpijsko zlato iz Tokija 2021. godine. Prema informacijama ruskog Gimnastičkog saveza, Meljnikova nije dobila vizu za ulazak u Hrvatsku, a ista je odluka donesena i u slučaju još osam članova ruske delegacije, prenio je ruski portal RIA.

Foto: Filippo Tomasi/IPA Sport/IPA

Osim Meljnikove, nastup u Zagrebu prema istom izvoru nije omogućen ni olimpijskoj pobjednici Viktoriji Listunovoj. Bez mogućnosti dolaska u Hrvatsku ostali su i Anja Kalmikova, Lejla Vasiljevoj, Aleksej Usačev, Sergej Naidin, Jevgenij Kisel, trener Julij Kuksenkov te liječnik reprezentacije Sergej Gulevski.

O slučaju je izvijestio ruski portal RIA, koji odluku hrvatskih vlasti povezuje s ranijim ograničenjima prema ruskim sportašima. Prema njihovim navodima, situacija je izazvala nezadovoljstvo u Rusiji, posebno zato što su se pozvali na preporuke Međunarodnog olimpijskog odbora i očekivanja da će se nakon njih postupno poboljšavati odnosi između sportskih organizacija i ruskih predstavnika.

RIA pritom navodi da su ruski gimnastičari i gimnastičarke i prije novih preporuka MOO-a imali priliku nastupati pod određenim uvjetima, zbog čega je zabrana ulaska u Hrvatsku dočekana kao neočekivan potez.

- Dva dana prije planiranog odlaska na Europsko prvenstvo u Zagreb, čelnicama ruske ženske reprezentacije u umjetničkoj gimnastici, kao i nekim sportašima i specijalistima iz muške reprezentacije, odbijene su vize za ulazak u Hrvatsku. Međutim, savez nije primio nikakve službene odluke o odbijanju tih viza. Ruski gimnastički savez selektivno izdavanje viza smatra de facto eliminacijom jednog od glavnih konkurenata turnira. Rezerve sportašice i ostali članovi ruske reprezentacije već su dobili vize, dok čelnice ženske reprezentacije još uvijek ostaju bez njih - stoji u priopćenju, a dalje se navodi:

- Ova praksa stvara opasan presedan, u kojem administrativne odluke mogu izravno utjecati na sastav sudionika i tijek kvalifikacijskog procesa za Svjetsko prvenstvo. Savez smatra da to dovodi u pitanje jednake uvjete za sportaše iz svih nacionalnih saveza.

Vizu isprva nije dobilo 56 članova ruske gimnastičarske reprezentacija, od 65 prijavljenih. Poslali smo upit Ministarsvu vanjskih i europskih poslova, a oni su odgovorili kako su zahtjevi za odobrenjem viza u procesu obrade.