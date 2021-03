Ruska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije u 2. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. i tako ostala usamljena na vrhu grupe H sa šest osvojenih bodova.

Golove za domaćina Svjetskog prvenstva 2018. zabio je Artem Džjuba, dok je jedini gol za Slovence zabio Josip Iličić.

Rusi su furiozno krenuli u utakmicu pa su se tako od samog početka krenule nizati prilike pred golom Jana Oblaka. Prvu je iskoristio već spomenuti kapetan Rusije u 26. minuti, da bi već u 35. povisio na 2-0.

Tek što su izveli loptu s centra, Slovenci su stvorili prvu pravu priliku i zabili preko Iličića koji je u drugom poluvremenu imao priliku i poravnati rezultat, no on je ostao isti do kraja utakmice.

Rusi su imali i '12. igrača' budući da je tamošnja vlada odavno dozvolila prisustovanje navijača na utakmicama. Doduše, u ograničenom broju, ali oni su zasigurno bili 'vjetar u leđa' svojim reprezentativcima.

Momčad Matjaža Keka tako nije uspjela do novih bodova nakon povijesnog uspjeha protiv Hrvatske koji su ostvarili u Stožicama prije tri dana.

Sljedeću će priliku imati već za tri dana kada gostuju kod Cipra, dok će Rusi isti dan igrati u Slovačkoj.