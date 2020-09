Rusi pokušali prevariti Mandžu? Mario možda neće u Lokomotiv

Sve je izgledalo kao riješena stvar, ali kako doznaju ruski mediji, Mario Mandžukić (34) stopirao je prelazak u redove moskovskog Lokomotiva jer su ga htjeli izigrati čudnom stavkom u ugovoru

<p>Spominjali su se mnogi europski velikani od <strong>Manchester Uniteda</strong>, <strong>Juventusa</strong>, <strong>Rome</strong> pa sve do Bilićevog <strong>West Bromwich Albiona</strong>, da bi na kraju završio u redovima moskovskog <strong>Lokomotiva</strong>. Ili ipak ne bi? Kako je rekao ruski novinar Nobel Arustajman, izgleda da ništa od toga.</p><p>- Mandžukić je pristao doći u Lokomotiv i već je dogovorio s crveno-zelenima plaću od 2,4 milijuna eura godišnje. Međutim u fazi pred sam potpis ugovora sportašev odvjetnik otkrio je klauzulu u kojoj se navodi da će se plaća njegova klijenta izračunavati u rublju po fiksnom tečaju 75 rubalja za jedan euro. Mandžukić je bio izuzetno ogorčen pokušajem uprave Lokomotiva da ga prevari i prekinuo pregovore.</p><p>Rubalj četo devalvira te ruski klubovi pokušavaju igračima u ugovor staviti upravo valutnu klauzulu jer on često devalvira te prijeti opasnost da bi ugovorena svota u eurima mogla biti pun veća nego što je dogovorena na dan potpisa, pa je Lokomotiv htio da do kraja ugovora Mandžukiću za vrijednost jednog eura daje 75 rublja.</p><p>Trenutni je tečaj 92,8 rublja za euro, a Mandžo bi po tome dobio manje od 2,4 milijuna eura godišnje pa se još jednom pokazalo da 'mala slova ' imaju veliko značenje. Naravno, Mario je još uvijek slobodan igrač te može potpisati za koga hoće i kad hoće, a pregovori su trenutačno prekinuti. </p>