Ruska legenda u Areni igra zadnju utakmicu u Ligi prvaka: U 22 sezone propustio je dvije!

Zagreb u srijedu protiv Kielca (18.45) igra zadnju utakmicu u Ligi prvaka ove sezone. Nakon velike pobjede u Szegedu, očekivali su svi da će baš protiv Poljaka u punoj Areni biti "majstorica" za prolazak skupine, ali dogodio se remi s Kolstadom, pa ozljede Srne, Gojuna i Walczaka i poraz u Aalborgu za kraj nadanja.

Šteta jer mogao je to biti pravi spektakl, ovako će biti po zadnjoj europskoj utakmici Timura Dibirova (41). Najavio je konačan kraj na kraju sezone i otići će kao drugi najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka, ispred je ostao samo Kiro Lazarov.

- Ja sam se nadao do posljednje utakmice u Aalborgu da možemo napraviti iznenađenje. Zaista smo sve učinili u posljednje vrijeme, posljednja tri mjeseca koliko sam ja dugo tu. I žao mi je što nije nagrađeno to s još jednom šansom. Htjeli smo da bude ovo finale za plasman dalje. Zaista je bila dobra igra u Aalborgu. Mislim da su dečki sve dali od sebe, da su pokazali kvalitetu, da su pokazali što se krije u njima. Pokazali su svima da je pred nama je lijepa budućnost i ja se nadam da će puno bolje biti i uspješnije sljedeće sezone što se tiče Lige prvaka. Malo je nedostajalo... Stalno kuburimo s nekim ozljedama, nisu nas ni suci voljeli u posljednje dvije-tri utakmice, moram to direktno reći, netko me zbog toga voli, netko ne. Možda plaćamo nešto iz prošlosti, ne znam. A žao mi je zbog igrača koji su zaista sve dali od sebe, koji igraju dobro, koji prihvaćaju lagano ono što ja tražim od njih. Funkcioniramo već kao jedna zajednica i nadam se da će to uroditi plodom sljedeće sezone - rekao je trener Velimir Petković.

Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb i druženje igrača s navijačima | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kielce treba pobjedu za prolazak dalje inače će u osminu finala Kolstad i ispadanje Kielca bilo bi najveće iznenađenje sezone. Zagreb igra za ponos, ali zdravstvena situacija će odrediti tko će i koliko će moći. Srna sigurno neće.

- Walczak i Jakov Gojun su još ozlijeđeni. Nadam se da će minimum jedan od njih, odnosno da će naša liječnička služba učiniti sve da ih vrati. Ili barem jednoga da pomogne. Vidjeli smo da nam nedostaje jedan igrač u rotaciji, najmanji jedan igrač. To se je osjetilo u našoj igri i na rezultatu, zadnjih deset minuta u Aalborgu. Tako da, mislim da će biti bolje. Žao mi je što nam Srna ne može pomoći. Jednu utakmicu da je odigrao, mislim da je on bio tu pored svih nedaća, da bismo mi dobili i Aalborg i uzeli bi jedan bod od Kolstada i sad bi možda drugačije razgovarali - kaže Petković.

Širi pogled na cijelu sezonu i dionicu koju ste odradili?

- Kad pogledamo sastav koji imamo u Zagrebu, kako sam došao s nekim saznanjima, gledao sam prvu utakmicu u Lige prvaka na startu protiv Aalborga u kojoj su dečki odigrali fenomenalno i razbili jednu takvu momčad. Ali onda je došao loš period, nesretan period, s pet ili šest poraza zaredom i onda je jako teško vratiti se na pravi kolosijek. Mogu govoriti o vremenu koje sam ja proveo ovdje, a od tada mogu samo hvaliti ove dečke. Zaista, ako izgubite dva reprezentativca u ovom sastavu koji mi imamo, mi znamo kako u Zagrebu funkcioniramo. Klub ima uvijek 7-8 dobrih igrača, ostalo se popunjava s igračima iz svoje akademije i pogona. E sada, jesu li ti igrači kvalitetni da mogu zamijeniti Srnu, Klaricu, Glavaša kad su umorni? To je veliko pitanje. Igrali smo od mog prvog dana bez Pavlovića, bez Srne... Svi se mi veselimo uspjesima reprezentacije, bio sam sretan ja prvi, više nego možda mnogi od vas, kad smo osvojili tu medalju, ali to je mene kao trenera koštalo gubljenjem Srne, gubljenjem Pavlovića. To su dva igrača, znamo svi koju kvalitetu oni imaju. I to se osjetilo na nekim našim utakmicama.

Susret 12. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Kolstada | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Žalite li za čim?

"Nantes smo držali 55 minuta u egalu i fali nam jedan kvalitetan igrač u rotaciji da odmorim ove koji su nosioci igre. Onda dođe utakmica protiv Kolstada, gdje moramo pobijediti, gdje je pritisak jedan velik i s tom pobjedom vraćamo se u igru za prolazaka, za četvrtfinale Lige prvaka. I onda u zadnjoj minuti, u zadnjoj sekundi izgubimo jednu loptu ili ne dobijemo jednu loptu koju smo morali dobiti, žalim za tom utakmicom. Onda dođe utakmica gdje nam fale četiri igrača, a mi ipak držimo finalista Lige prvaka, vodimo četiri razlike, vodimo pet razlike, do kraja se borimo, opet nam fali tu rotacija. To su tri utakmice gdje su zaista odigrali iznad svojih mogućnosti, imajući u vidu što nam nedostaje. Mogu zbog njihovog predanja biti zadovoljan. Ja sam posljednji trener koji je zadovoljan kad se izgubi utakmice. Ne volim gubiti ni na treningu. Ali ono što su dečki pokazali, što pokazuju na treningu, što pokazuju na utakmicama, ta borbenost, ne predajemo se nikome, nikoga ne precjenjujemo, nikoga ne podcjenjujemo. I to je ono što mi daje onako jedan dobar neki osjećaj da bi to moglo biti dobro u nastavku našeg zajedničkog rada.

Za završnicu sezone Zagreb se pojačao s pivotom Petrom Topićem i poljskim lijevim vanjskim Damianom Przytulom. Obojica su bila u planu za sljedeću sezonu, ali je Tatabanya upala u probleme.

- To su igrači koji smo mi dugo skautirali. Mislim da pašu u korzet koji nama treba za sljedeću sezonu. Dva visoka igrača, jedan izuzetni šuter, Poljak. Ono što nam možda nedostaje odlaskom Srne, odlaskom Kosa. Imamo sigurno manje bekove koji su izuzetni tehničari, koji imaju kvalitetu u igri jedan na jedan pa možemo brzo igrati. Mislim da nam je trebao za sljedeću sezonu jedan takav igrač koji će se s devet, deset metara dići i rasteretiti malo tu našu igru. Uspjeli smo ga dovesti sada. Drugi igrač je pivot. Mislim da ga hrvatska publika poznaje. To je Topić, također iz Tatabanye. Također visoki igrač koji će nam sigurno jačati naš centralni blok. Moram reći da sam, iako smo doveli pivota, izuzetno zadovoljan kako se vraćaju i kako napreduju i Faljić i Roko Trivković na toj poziciji.

Susret Zagreba i Montpelliera u osmini finala EHF Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U srijedu se u Arenu isplati doći zbog Dibirova, kojemu će Zagreb ostati treći i zadnji klub u karijeri. Počeo je u Čehovskim Medvedima pa vrhunac dosegao u Vardaru s kojim je dvaput osvojio Ligu prvaka, a podatak za uštipnuti se je da je tek nedavno zbog ozljede lista prvi puta u 22 sezone propustio utakmicu Lige prvaka.

- Drago mi da sam trenirao takvog igrača. To je jedan od najvećih igrača koji se pojavio u Europi, koji je igrao u Ligi prvaka. Drugi strijelac u povijesti Lige prvaka. Žao mi je što završava karijeru i on sam je rekao da mu je žao, da mu sada sve štima tu, da mu odgovara i trener, da mu odgovara i ekipa, da je atmosfera sjajna, ali došlo je vrijeme, uvijek dođe vrijeme, tako da je kraj. Ovo mu je zadnja utakmica u Ligi prvaka, dolazi mu i obitelj iz Rusije. Mislim da će moji igrači učiniti sve da mu pružimo lijep oproštaj i na terenu - završio je Petković.