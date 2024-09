Ruska novinarka teško optužila Hrvata: 'Ribakina je zbog njega u potpuno rastrojenom stanju'

Kazahstanska tenisačica i četvrta igračica svijeta na WTA ljestvici Jelena Ribakina (25) raskinula je suradnju s hrvatskim trenerom Stefanom Vukovom (37) prije nešto više od mjesec dana. Sad su u javnost izašli detalji razlaza koji je, kako tvrdi teniska novinarka Sofija Tartakova, bio poprilično mučan. Teške optužbe iznijela je u podcastu Bolše.

Riječanin Vukov i Ribakina surađivali su pet godina, u tom je razdoblju osvojila i Wimbledon 2022., a u posljednje je vrijeme imala problema s leđima i želucem zbog čega je uzela pauzu nakon ispadanja u prvom kolu US Opena.

- Mnogi ljudi ne razumiju razlog takvih zdravstvenih problema. Rekli su da ima poteškoća, problema s leđima. To je službeni razlog. Zatim da je tijekom ove godine imala problema sa trbuhom. Ali ljudi koji nisu radili s njom, ali su bili uključeni u njezinu profesionalnu karijeru kažu da je sad pod velikim stresom i da je sve to psihosomatske naravi. Sada je u potpuno rastrojenom stanju, ne može igrati. I sve te poteškoće s kojima se suočava, to joj se događa zbog jako velikog pritiska vezanog uz njezinog bivšeg trenera Vukova - tvrdi ruska novinarka Tartakova, prenosi portal Punto de break, i dodaje:

- Kažu da je Stefanos zapravo došao na US Open, da je bio u New Yorku, bio spreman nastaviti suradnju s njom, no Lena je odlučila da će prekinuti zbog vrlo teškog... Ne želim koristiti teške riječi, ali ne baš korektnog odnosa mentora prema njoj. On ju je stalno "jeo", kako kažu ljudi bliski Leni. Njeni su se roditelji pobunili jer ona nije mogla prekinuti taj začarani krug. S jedne strane, to je trener koji je s njom radio od njene 17. godine, a njega je izabrala sama, sa svojom obitelji. S druge strane, jasno je da su bili jako bliski, ona je zahvaljujući zajedničkom radu ostvarila najveće uspjehe u karijeri, a njezini su roditelji inzistirali da Lena promijeni nešto u teniskom životu jer bilo je i pritisaka, vrijeđanja i ružnih riječi. Izgovarao ih je Vukov.

Kaže kako se raspitivala o suspenziji hrvatskog trenera, no nije dobila odgovor.

- I sad pati i pokušava se riješiti psihičkih problema pa joj je situacija, naravno, jako teška, ali vidjet ćemo. Pokušala sam doznati jesu li mu službeno zabranili pristup WTA touru jer smo prije nekoliko mjeseci razgovarali o tome, navodno su protiv njega napisali prijavu i suspendirali ga s posla. To još nitko nije službeno potvrdio. Saznat ćemo vrlo brzo. Ako nađe neku drugu štićenicu, onda ta zabrana ne postoji. No prema Vukovu, kako se pozicionira, nema nikakvu zabranu. No bilo je veliko iznenađenje što je Lena prestala raditi s njim. Došao je u Ameriku i bio spreman nastaviti - rekla je novinarka.