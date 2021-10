Još samo dva kola ostala su do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a Hrvatska i Rusija će se na Poljudu 14. studenog boriti za prvo mjesto koje izravno vodi u Katar.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u popodnevnim satima objavio je popis od 24 igrača na koje računa u posljednje dvije utakmice protiv Malte i Rusije, a nekoliko sati kasnije, isto je napravio i njegov kolega Valerij Karpin za susrete protiv nas i Cipra. No, njegov je popis podosta duži.

Zbog mogućih novih ozljeda uoči posljednjih kvalifikacijskih susreta, ruski izbornik je na popis uvrstio čak 41 igrača. Rekli bi neki, pola ruske lige. Na njemu se nalazi čak pet golmana i sedam novih imena u odnosu na prethodne cikluse. Naravno, neće Karpin na Hrvatsku s cijelim korpusom. Konačan popis igrača s kojima će krenuti u bitku za Katar, Karpin će objaviti 1. studenog na press konferenciji. Na njemu bi trebalo osvanuti 27 igrača.

- To je zbog činjenice da smo čak i one proširene popise koje smo objavili prije utakmica u rujnu i listopadu, morali izmijeniti zbog ozljeda. Stoga smo ovaj put odlučili objaviti takav, ajmo reći, vrlo prošireni popis, koji će kasnije biti prilagođen za konačan. Također, treba imati na umu da bi neki igrači mogli otpasti zbog ozljeda, a neki imaju i žute kartone pa bi zbog toga mogli propustiti susret s Hrvatskom. Obzirom na sve to, odlučili smo se na ovako veliki popis - kazao je novi ruski heroj koji je preporodio rusku reprezentaciju nakon dolaska na klupu.

Na nju je pak stigao u ljeto ove godine nakon što je smijenjen njegov prethodnik Stanislav Čerčesov. Legendarni ruski brk odveo je reprezentaciju na SP-u 2018. godine do četvrtfinala gdje su izgubili od Hrvatske, no ovaj put mu je presudio debakl na Euru.

Bilo je jako puno kandidata, no nekako je iz drugog plana iskočio osebujni Karpin. I preporodio Ruse. Karpin je u mjesec dana najviše promijenio mentalitet momčadi. Kod Čerčesova Rusija je igrala bliže svom golu, sad je momčad hrabrija, pokušava držati loptu, biti bliže suparničkom šesnaestercu, a uveo je nove igrače poput Zahajeva, Osipenka...

Atmosfera je u momčadi puno bolja, bliskiji je s igračima nego što je bio Čerčesov. Karpinu su igrači kao sinovi, a Čerčesov je imao poslovni odnos: ja šef, vi radnici.

Kostur momčadi, koji je i došao do prvog mjesta u skupini, je na popisu. Očekivano, Rusija će SP pokušati izboriti bez najboljeg igrača Artema Dzjube. Napadač Zenita ne želi igrati za reprezentaciju dok je izbornik Karpin, nakon što su se sukobili u Spartaku. U prošlom ciklusu Dzjuba je odbio poziv, a ovaj put ga nije ni dobio. I pitanje je hoće li više ikad. Bez obzira na to što je u 55 utakmica zabio 30 golova i najbolji je strijelac u povijesti reprezentacije. Karpin ne oprašta neposluh.

Tek četvorica nogometaša na popisu ne igraju za ruske klubove, a ruska reprezentacija vrijedi 126 milijuna eura, što je bagatela u odnosu na 'vatrene' čija je vrijednost 325 milijuna eura.

Podsjetimo, Rusi 11. studenog dočekuju Cipar na svome terenu, a tri dana kasnije kreče konačni boj za Katar. Utakmica protiv Hrvatske na Poljudu. Rusija je na prvom mjestu nakon osam kola, a u Katar bi ju odvela pobjeda protiv Cipra i remi ili pobjeda protiv Hrvatske.

Prošireni popis igrača za posljednji ciklus kvalifikacija:

Golmani: Marinato Guilherme (Lokomotiv Moskva), Matvej Safonov (Krasnodar), Soslan Džanajev (Soči), Nikita Haikin (Bodo Glimt), Ilija Lantratov (Himki).

Braniči: Igor Divejev (CSKA Moskva), Georgi Džikija (Spartak Moskva), Maxim Osipenko (Rostov), Vjačeslav Karavajev, Aleksej Sutormin, Dmitrij Čistjakov, Danil Krugovoj (Zenit St. Petersburg), Ilja Samošnikov (Rubin Kazan), Sergej Terekov (Sochi), Fedor Kudrjašov (Antalyaspor), Arsen Adamov (Ural).

Veznjaci: Dmitrij Barinov, Rifat Žemaletdinov, Konstantin Maradišvili (Lokomotiv Moskva), Maxim Muhin, Ilzat Ahmetov (CSKA Moskva), Aleksander Golovin (Monaco), Aleksander Erohin, Daler Kuzjaev, Andrej Mostovoj (Zenit St. Petersburg), Alexej Mirančuk (Atalanta), Arsen Zaharijan, Danil Fomin (Dinamo Moskva), Aleksej Jonov, Aleksander Černikov (Krasnodar), Denis Glušakov (Himki), Roman Zobnin, Zelimkan Bakaev (Spartak Moskva), Danil Glebov, Dmitrij Poloz (Rostov), Roman Ježhov (Krylia Sovjetov Samara).

Napadači: Fedor Smolov (Lokomotiv Moskva), Anton Zabolotnij (CSKA Moskva), Konstantin Tjukavin (Dinamo Moskva), Hamid Agalarov (Ufa), Ivan Sergejev (Krylia Sovjetov Samara).