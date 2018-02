Filipi: Svjetskog prvaka dobio sam glavom, hvala bratu Bepu

Hrvatski vitezovi imali su sjajan debi u Svjetskoj boksačkoj ligi. Dobro, izgubili smo 3-2 od Talijana i to sigurno ne želimo slaviti, no većini nas bio je ovo prvi meč u WSB-u i prve borbe u pet rundi. Trebali smo i pobijediti jer je Aleksa Marković bio bolji od Vincenza Lizzija, no domaćinsko suđenje donijelo je talijanskoj momčadi taj važan bod. Šteta za poraz, ali bit će još prilika, a za naš prvi nastup možemo biti jako zadovoljni.

Htio bih posebno pohvaliti i Filipa Poturovića, koji je našoj momčadi donio prvu pobjedu u povijesti u Svjetskoj ligi. Sjajno je boksao protiv Francesca Grandellija. A ne želim zaboraviti ni Ivana Njegača. Pokazali smo da Hrvatska ima mjesta u WSB-u te nema sumnje da ćemo napredovati sa svakom idućom borbom. Ma, nijednoj momčadi neće biti lako boksati s nama.

Nije lako prilagoditi se borbama od tri rundi na one od pet rundi. Pripremali smo se za to, sparirali smo zato i po 10 rundi kako bi bili spremni fizički. I meni je ovo bio debi u WSB-u i zato sam presretan što sam pobijedio legendarnog boksača Clementea Russoa (35). Dvostruki je svjetski prvak, europski prvak te je osvojio i dva srebra na Olimpijskim igrama tako da to dovoljno govori o kakvom se boksaču radi.

Prošle godine pobijedio je mog brata Josipa, a već sam ranije govorio da Russo ne može pobijediti baš oba brata. I hvala Bepu, pomogao mi je savjetima. Znao sam kako treba boksati protiv Russoa, on nije bombarder već je odličan tehničar i taktičar. Jak je u kontrama, i uvijek strpljivo čeka da krene u svoju seriju udaraca. Bilo je važno da ga u tome zaustavim, a svojim serijama sam ga držao na distanci.

Ponosan sam kako sam odradio ovu borbu, pametno i taktički odlično. I to u Firenci, pred njegovim navijačima. Meni ova pobjeda jako puno znači, no moram tako nastaviti i dalje. Pobjeđivati i učiti. U profesionalce namjeravam ići tek nakon Olimpijskih igara u Tokiju 2020.

Volio bih se od amaterskog boksa oprostiti s medaljom jer tako bi mi bilo lakše na početku među profesionalcima. S olimpijskom medaljom se ipak otvara više vratiju, a i bolji te promotor uzima pod svoje. Međutim, idemo korak po korak. Za dva tjedna u Zadar nam stižu British Lionheartsi i zato pozivam sve na taj boksački spektakl.

* Toni Filipi (21) hrvatski je boksač i član boksačke momčadi Hrvatski vitezovi te kluba BK Gladijator. Osvajač je srebrne medalje na Olimpijskim igrama za mlade, bio je i srebrni na EP-u do 22 godine te juniorski doprvak na EP-u u Zagrebu