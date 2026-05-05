Ružić pobjedom otvorila turnir u Rimu, čeka je Ruskinja iz top 10

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić uspješno je započela s nastupom na zemljanom WTA Masters 1000 turniru u Rimu, u prvom kolu je svladala Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6-4, 1-6, 6-3.

Nakon nešto više od dva sata igre 23-godišnja Hrvatica, inače 59. igračica na svijetu, svladala je godinu dana stariju suparnicu koja se nalazi na 76. mjestu WTA ljestvice. U drugom kolu Ružić će igrati protiv osme nositeljice, Ruskinje Mire Andrejeve koja je prošlog tjedna igrala finale u Madridu gdje je poražena od Ukrajinke Kostjuk.

U uvodna četiri gema meča viđena su tri breaka, s tim da je Ružić dva puta oduzela servis gem suparnici, a Rahimova jednom. Tu je prednost Ružić zadržala do kraja prve dionice te je povela 1-0 u setovima.

Drugu dionicu Rahimova je otvorila s 3-0, a potom je lakoćom dobila taj dio meča sa 6-1. Kako je Rahimova dominirala u drugom setu tako je Ružić bila nedodirljiva u trećoj dionici. Povela je 5-1, Rahimova se tek nakratko vratila do 3-5, ali pobjeda hrvatske igračice nije došla u pitanje.

