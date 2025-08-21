Obavijesti

Ružić ponovno sjajna. Izborila je četvrtfinale turnira u Meksiku

Piše HINA,
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Hrvatski tenis neće imati dvije predstavnice u četvrtfinalu, jer je Donnu Vekić u osmini finala pobijedila Belgijka Elise Mertens, koja je slavila sa 6-3, 6-3

Plasmanom u četvrtfinale WTA 500 turnira u meksičkom Monterreyu, 22-godišnja hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA - 89.) ostvarila je svoj najbolji rezultat na WTA Touru, a do njega je došla pobijedivši u osmini finala Talijanku Elisabettu Cocciaetto (WTA - 87.) sa 7-6 (2), 2-6, 6-0. 

Ružić je u prvom setu preokrenula zaostatak od 1-3, pri vodstvu 6-5 je propustila set-loptu, ali je to nadoknadila odličnom igrom u 'tie-breaku', u kojem je suparnici prepustila svega dva poena. Cocciaretto je u drugom setu iskoristila krizu koju je na servisu imala hrvatska reprezentativka i triput je uspjela doći do 'breaka' pa je o plasmanu u četvrtfinale odlučivao treći set.

U njemu je Ružić ponovno podigla razinu svog tenisa i potpuno razoružala suparnicu. Talijanska tenisačica je nakon dva izgubljena servisa kod 0-3 zatražila pomoć fizioterapeuta, žaleći se na bolove u ramenu, ali joj to nije pomoglo. Antonia je nastavila niz osvajanjem i sljedeća tri gema za plasman u svoje prvo četvrtfinale na WTA 500 turnirima.

Njena sljedeća suparnica će biti Čehinja Marie Bouzkova (WTA - 53.) koja je sa 6-3, 6-4 svladala 4. nositeljicu, Brazilku Beatriz Haddad Maiju (WTA - 20.). Bit će to njihov prvi međusobni dvoboj.

Nažalost, hrvatski tenis neće imati dvije predstavnice u četvrtfinalu, jer je Donnu Vekić u osmini finala pobijedila Belgijka Elise Mertens, koja je slavila sa 6-3, 6-3.

