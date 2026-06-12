Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI TREND

Ružičaste kopačke preplavile Svjetsko prvenstvo. Zašto gotovo svi igrači nose istu boju?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Ružičaste kopačke preplavile Svjetsko prvenstvo. Zašto gotovo svi igrači nose istu boju?
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Ružičasta se u nogometu pokazala posebno zahvalnom jer snažno odskače od zelene podloge. Dobro se vidi s tribina, na televizijskom prijenosu, u usporenim snimkama i na društvenim mrežama

Admiral

Na prvim utakmicama Svjetskog prvenstva 2026. gledatelji su pratili golove, startove, kartone i atmosferu na stadionu Azteca, ali jedan je detalj mnogima posebno upao u oči. Gotovo svi nogometaši na travnjaku nosili su ružičaste kopačke. Na prvi pogled činilo se kao da igrači različitih reprezentacija i različitih proizvođača sportske opreme nose gotovo isti model obuće. Ipak, ne radi se o slučajnosti, nego o trendu koji je uoči Mundijala zahvatio najveće svjetske brendove. Nike, Adidas i Puma za turnir su predstavili nove kolekcije u vrlo sličnim nijansama ružičaste i ljubičaste boje, s izraženim neonskim efektom.

BBC navodi da se posebno ističe nijansa poznata kao “Electric Fuchsia”. Još 2024. godine stručnjaci za predviđanje trendova iz tvrtke WGSN procijenili su da će upravo ta boja obilježiti ljeto 2026. Opisali su je kao živopisnu, svjetleću nijansu između ružičaste i ljubičaste, s energijom digitalnog doba.

SVE NA JEDNOM MJESTU SP UŽIVO Odigrani prvi mečevi na SP-u! Evo što se dogodilo, što kažu 'vatreni' i što vas čeka
SP UŽIVO Odigrani prvi mečevi na SP-u! Evo što se dogodilo, što kažu 'vatreni' i što vas čeka

Nije poznato jesu li dizajneri najvećih proizvođača izravno slijedili tu prognozu, ali razvoj novih kopački obično počinje i do dvije godine prije izlaska na tržište. U tom procesu brendovi često prate modne i potrošačke trendove kako bi pogodili boje i stilove koji će u određenom trenutku privući najviše pozornosti.

FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Ružičasta se u nogometu pokazala posebno zahvalnom jer snažno odskače od zelene podloge. Dobro se vidi s tribina, na televizijskom prijenosu, u usporenim snimkama i na društvenim mrežama. Upravo zato proizvođači u njoj vide snažan marketinški alat. Takav prizor bio bi gotovo nezamisliv prije dvadesetak godina. Nogometaši su desetljećima igrali uglavnom u crnim kopačkama, a tek početkom 2000-ih sve su se češće pojavljivali bijeli, žuti, zeleni, narančasti i drugi upečatljivi modeli. Igrači su u međuvremenu postali otvoreniji prema ekstravagantnim dizajnima, a brendovi su shvatili da boja na najvećoj pozornici donosi dodatnu vidljivost.

ZBOG SKUPIH ULAZNICA FOTO Bolan udarac za Fifinu pohlepu. Infantino s tribina gledao na tisuće praznih mjesta
FOTO Bolan udarac za Fifinu pohlepu. Infantino s tribina gledao na tisuće praznih mjesta

Zanimljivo je, ipak, da su se najveći proizvođači sada našli u svojevrsnom paradoksu. Svi su željeli istaknuti svoje modele, a na kraju su mnogi igrači na terenu izgledali gotovo jednako. Crne kopačke postale su rijetkost, a ružičasta je, barem prema početku Svjetskog prvenstva 2026., postala jedan od najprepoznatljivijih detalja turnira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Jozak ima novi posao i preuzima sportsku politiku kluba iz Emirata
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jozak ima novi posao i preuzima sportsku politiku kluba iz Emirata

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO 'Seksali smo se svaki dan. Milan je od mene tražio titule, a noge mi se odsijeku na terenu'
NOGOMETNA ZVIJEZDA OTVORENO

FOTO 'Seksali smo se svaki dan. Milan je od mene tražio titule, a noge mi se odsijeku na terenu'

Skandal s Melissom Sattom i Boatengom opet je buknuo: zbog jedne izjave godinama je krive za ozljede sportaša, a ona poručuje da je dosta seksističkih optužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026