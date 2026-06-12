Ružičaste kopačke preplavile Svjetsko prvenstvo. Zašto gotovo svi igrači nose istu boju?

Na prvim utakmicama Svjetskog prvenstva 2026. gledatelji su pratili golove, startove, kartone i atmosferu na stadionu Azteca, ali jedan je detalj mnogima posebno upao u oči. Gotovo svi nogometaši na travnjaku nosili su ružičaste kopačke. Na prvi pogled činilo se kao da igrači različitih reprezentacija i različitih proizvođača sportske opreme nose gotovo isti model obuće. Ipak, ne radi se o slučajnosti, nego o trendu koji je uoči Mundijala zahvatio najveće svjetske brendove. Nike, Adidas i Puma za turnir su predstavili nove kolekcije u vrlo sličnim nijansama ružičaste i ljubičaste boje, s izraženim neonskim efektom.

BBC navodi da se posebno ističe nijansa poznata kao “Electric Fuchsia”. Još 2024. godine stručnjaci za predviđanje trendova iz tvrtke WGSN procijenili su da će upravo ta boja obilježiti ljeto 2026. Opisali su je kao živopisnu, svjetleću nijansu između ružičaste i ljubičaste, s energijom digitalnog doba.

Nije poznato jesu li dizajneri najvećih proizvođača izravno slijedili tu prognozu, ali razvoj novih kopački obično počinje i do dvije godine prije izlaska na tržište. U tom procesu brendovi često prate modne i potrošačke trendove kako bi pogodili boje i stilove koji će u određenom trenutku privući najviše pozornosti.

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Ružičasta se u nogometu pokazala posebno zahvalnom jer snažno odskače od zelene podloge. Dobro se vidi s tribina, na televizijskom prijenosu, u usporenim snimkama i na društvenim mrežama. Upravo zato proizvođači u njoj vide snažan marketinški alat. Takav prizor bio bi gotovo nezamisliv prije dvadesetak godina. Nogometaši su desetljećima igrali uglavnom u crnim kopačkama, a tek početkom 2000-ih sve su se češće pojavljivali bijeli, žuti, zeleni, narančasti i drugi upečatljivi modeli. Igrači su u međuvremenu postali otvoreniji prema ekstravagantnim dizajnima, a brendovi su shvatili da boja na najvećoj pozornici donosi dodatnu vidljivost.

Zanimljivo je, ipak, da su se najveći proizvođači sada našli u svojevrsnom paradoksu. Svi su željeli istaknuti svoje modele, a na kraju su mnogi igrači na terenu izgledali gotovo jednako. Crne kopačke postale su rijetkost, a ružičasta je, barem prema početku Svjetskog prvenstva 2026., postala jedan od najprepoznatljivijih detalja turnira.