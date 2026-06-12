Otvoreno je Svjetsko prvenstvo! Meksiko je pobijedio Južnu Afriku, a Hrvatska je nastavila s treninzima. Martim Baturina i Dominik Livaković održali su press, a na teren će danas Bosna i Hercegovina
UŽIVO Odigrane prve utakmice na SP-u! Evo što se dogodilo, što kažu 'vatreni' i što vas čeka
Na utakmici prvog kola skupine A između Južne Koreje i Češke, u kojoj su nominalni domaćini slavili 2-1, moglo se vidjeti jako puno praznih stolica na tribinama. Poraz je to politike Fife, koja je ulaznice za Svjetsko nogometno prvenstvo na ovom Mundijalu tretirala kao dionice. Zbog toga je najjeftinija ulaznica iznosila oko tisuću dolara, dok se za finale na prošlom SP-u u Kataru najjeftinija ulaznica mogla pronaći za nešto više od 60 dolara. Da stvar bude gora, u to se uvjerio i predsjednik Fife Gianni Infantino, koji je utakmicu gledao s tribina.
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Zastave na brojnim pročeljima kuća u Alexandriji označavaju pripadnost vojnom rodu, voljenom klubu, koledžu... ili su tek dio lokalnog patriotizma- Alexandriju, grad u kojem su smješeni “vatreni” hvale svi u SAD-u, a više o njemu možete pročitati OVDJE.
Odigrane su obje utakmice skupine A, a danas nas očekuje i početak natjecanja u skupini B. Po hrvatskom vremenu igrat će se samo jedna utakmica, ona između domaćina Kanade i Bosne i Hercegovine. Utakmica je na rasporedu u 21 sat, a izravni prijenos je na HRT-u 2.
Južna Koreja ostvarila je veliku pobjedu protiv Češke u susretu skupine A Svjetskog prvenstva 2026. godine. Korejci su slavili 2-1 nakon preokreta i tako izbili na drugo mjesto skupine, iako su Česi prvi došli do vodstva.
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Hrvatska je odradila novi trening. Temperatura je bila jako visoka.
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