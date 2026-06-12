UŽIVO Odigrane prve utakmice na SP-u! Evo što se dogodilo, što kažu 'vatreni' i što vas čeka

PRAZNE TRIBINE

Na utakmici prvog kola skupine A između Južne Koreje i Češke, u kojoj su nominalni domaćini slavili 2-1, moglo se vidjeti jako puno praznih stolica na tribinama. Poraz je to politike Fife, koja je ulaznice za Svjetsko nogometno prvenstvo na ovom Mundijalu tretirala kao dionice. Zbog toga je najjeftinija ulaznica iznosila oko tisuću dolara, dok se za finale na prošlom SP-u u Kataru najjeftinija ulaznica mogla pronaći za nešto više od 60 dolara. Da stvar bude gora, u to se uvjerio i predsjednik Fife Gianni Infantino, koji je utakmicu gledao s tribina.

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