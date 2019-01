Ružna ozljeda boksača: Puklo mu čelo, krvi je bilo i oko ringa

Krvi je bilo posvuda, a ranjeni Badou Jack nije bio ni svjestan kako izgleda njegovo čelo. Predborba Mannyju Pacquiau između Browna i Jacka u Las Vegasu otišla je sve do sudačke odluke jer doktor ovu ozljedu nije okarakterizirao vrijednom prekida.

Foto: Joe Camporeale U sedmoj rundi došlo je do sudara glavama između boraca, a spomenuti Jack zaradio je gadnu posjekotinu. Meč je nakratko prekinut, a doktor je dopustio da se Šveđanin nastavi boriti. Svaki udarac Browna u Jackovu glavu samo je širio posjekotinu, a ozlijeđeni boksač ništa nije vidio od krvi koja mu je ulazila u oči.

Referee Tony Weeks after the #JackBrowne fight, taken by ⁦ @mrfairbutfirm ⁩ Joe Cortez. Not even ⁦ @tide ⁩ can rescue that shirt. ⁦ @CommDigiNews ⁩ pic.twitter.com/uY0MNTVOPf

Osim boksača, pun je krvi bio sudac, ali i publika u prvim redovima do koje su letjele kapljice s Jackova čela. Uspio je izdržati do kraja borbe, ali je na kraju izgubio sudačkom odlukom. Nakon borbe odmah je prevezen u bolnicu gdje mu je čelo 'spojeno' s 25 šavova, a nakon toga je pušten kući.

- Hvala svima na porukama podrške. Posjekotina je bila gadna, ali sve je u redu. Čestitam Marcusu na pobjedi. Sjajno se borio i zasluženo je pobijedio - poručio je Jack na svom Twitter profilu.

I would like to thank all of the fans for your support! The cut was a nasty one, but I’m fine now, alhamdulillah.

Congrats to @Marcus_Browne who fought a great fight. Regardless of the cut he was the better man tonight. pic.twitter.com/LytEtP60Qi