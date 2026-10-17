S talijanske turneje hokejaši Siska kući se vraćaju pjevajući

Hokejaši Siska svladali su u subotu u Alpskoj ligi Cortinu u gostima rezultatom 3-6 (1-1, 1-3, 1-2) tako da se s mini talijanske turneje kući vraćaju s 4 od mogućih 6 bodova.

Nakon što su u petak izgubili od Merana u produžetku i tako osvojili bod, u subotu su Vitezovi u Cortini odličnom igrom i efikasnim napadom došli do punog plijena. Sisak je poveo u 12. minuti golom Frana Završkog, da bi pred sam kraj trećine domaći izjednačili na 1-1.

U drugom periodu, na samom početku, Cortina prva dolazi do pogotka i okreće na 2-1. Sisak uzvraća u 29. minuti golom Ante Bebeka, da bi samo 60 sekundi kasnije Ivan Puzić ponovno doveo momčad sa Zibela u vodstvo. Na 2-4 povisuje Anthony Tabak u 36. minuti. Bio je rezultat s kojim je završila druga trećina.

U završnom dijelu utakmice nije bilo golova do pred sam kraj. Prvo se za 2-5 u strijelce za Sisak upisuje Lovro Slovinac u 56. minuti, a samo tri minute kasnije Cortina smanjuje na 3-5. Nakon svega 50-ak sekundi pak u mrežu domaćeg vratara šalje Tjaš Lesničar i postavlja konačnih 3-6 za pobjedu Siska. O premoći Siska govori i omjer udaraca na gol od 31 naspram 23 u korist Vitezova.