Obavijesti

Sport

Komentari 0
HKL SISAK

S talijanske turneje hokejaši Siska kući se vraćaju pjevajući

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
S talijanske turneje hokejaši Siska kući se vraćaju pjevajući
Sisak: Peta utakmica poluifinala Alpske lige KHL Sisak - HC Mefrano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon što su od Merina izgubili u produžetku, pobijedili su Cortinu rezultatom 6-3

Admiral

Hokejaši Siska svladali su u subotu u Alpskoj ligi Cortinu u gostima rezultatom 3-6 (1-1, 1-3, 1-2) tako da se s mini talijanske turneje kući vraćaju s 4 od mogućih 6 bodova.

Nakon što su u petak izgubili od Merana u produžetku i tako osvojili bod, u subotu su Vitezovi u Cortini odličnom igrom i efikasnim napadom došli do punog plijena.  Sisak je poveo u 12. minuti golom Frana Završkog, da bi pred sam kraj trećine domaći izjednačili na 1-1. 

U drugom periodu, na samom početku, Cortina prva dolazi do pogotka i okreće na 2-1.  Sisak uzvraća u 29. minuti golom Ante Bebeka, da bi samo 60 sekundi kasnije Ivan Puzić ponovno doveo momčad sa Zibela u vodstvo. Na 2-4 povisuje Anthony Tabak u 36. minuti. Bio je rezultat s kojim je završila druga trećina.

U završnom dijelu utakmice nije bilo golova do pred sam kraj. Prvo se za 2-5 u strijelce za Sisak upisuje Lovro Slovinac u 56. minuti, a samo tri minute kasnije Cortina smanjuje na 3-5. Nakon svega 50-ak sekundi pak u mrežu domaćeg vratara šalje Tjaš Lesničar i postavlja konačnih 3-6 za pobjedu Siska. O premoći Siska govori i omjer udaraca na gol od 31 naspram 23 u korist Vitezova.

Sisak: Peta utakmica poluifinala Alpske lige KHL Sisak - HC Mefrano
Sisak: Peta utakmica poluifinala Alpske lige KHL Sisak - HC Mefrano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da
FERNANDA CAMPOS

FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da

Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
FOTO Hajduk je ovaj stadion odabrao kao uzor za svoj novi
KAKO VAM SE ČINI?

FOTO Hajduk je ovaj stadion odabrao kao uzor za svoj novi

Poljudski stadion glavna je tema u Splitu, a mišljenje oko problema ponudili ljudi iz svih područja. Jedan stadion ranije se navodio kao mogući uzor onome što Split može i želi napraviti
FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'
PROBLEMI SA ZAKONOM

FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'

Drama u životu bivšeg Lakersa! Christian Wood dobio skrbništvo nad sinom usred šokantnih optužbi protiv bivše djevojke Yasmine Lopez. Sud zabranio prilazak Lopez nakon pokušaja provale u Woodov dom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026