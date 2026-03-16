S tribina na crveni tepih: Jordan osvojio prvi Oscar, a engleski premierligaš slavi. Evo i zašto

Michael B. Jordan (39) osvojio je svog prvog Oscara za najboljeg glumca u nedjelju navečer, a među prvima koji su mu čestitali bio je engleski premierligaš Bournemouth. Nije slučajnost, Jordan je dio manjinske vlasničke skupine Black Knight FC koja je u prosincu 2022. godine zajedno s milijarderom Billom Foleyjem (81) preuzela klub s južne obale Engleske za 128,04 milijuna eura.

Foto: Danny Moloshok

Jordan je na ceremoniji u Los Angelesu uzeo nagradu za ulogu identičnih braće blizanaca u horor trileru Grešnici. Postao je tek šesti crni glumac koji je osvojio tu nagradu, a film je te večeri ukupno odnio četiri Oscara. Na pozornici je Jordan emotivno zahvalio obitelji i svima koji su mu pomagali tijekom karijere. Bournemouth nije stigao spomenuti, ali klub to nije zamjerio.

Klub s južne obale Engleske odmah je reagirao na društvenim mrežama i spomenuo kako je to 'ponosan dan za obitelj Cherries'. Jordan nije samo tihi investitor, u posljednje tri godine bio je na nekoliko utakmica, a dizajnirao je i poseban dres koji je klub nosio u predsezoni 2024./25. Za ulogu u Grešnicima zaradio je 3,48 milijuna eura, dok se ukupna vrijednost njegove imovine procjenjuje na oko 43,55 milijuna eura. Nagradu je proslavio u Los Angelesu, propustivši remi Bournemoutha bez golova kod Burnleyja u subotu.

Jedini vlasnik kluba Premier lige s Oscarom na polici jasno pokazuje kamo Bournemouth cilja. Jordan nije doveden samo kao ulagač, nego kao globalno ime koje pomaže klubu da izgradi prepoznatljiv brend daleko izvan granica Engleske. Bournemouth je deseti na ljestvici lige, a vrijednost mu se procjenjuje na gotovo 510 milijuna eura.