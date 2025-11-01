Sa 44 godine postao je najstariji osvajač Grand Slama, a sada je objavio kraj briljantne karijere

Indijski tenisač 45-godišnji Rohan Bopanna u subotu je objavio da odlazi u mirovinu, završivši tako profesionalnu karijeru dugu više od dva desetljeća u kojoj je osvojio dva Grand Slam naslova i bio najstariji svjetski broj jedan u muškim parovima.

Bopanna je postao najstariji Grand Slam pobjednik u muškoj konkurenciji kada je prošle godine osvojio naslov na Australian Openu u parovima s Australcem Matthewom Ebdenom, nakon čega se popeo na vrh ljestvice.

U karijeri je osvojio i naslov na Roland Garrosu u mješovitim parovima koji je osvojio u paru s Kanađankom Gabrielom Dabrowski 2017. godine.

"Kako se opraštate od nečega što je vašem životu dalo smisao? Nakon 20 nezaboravnih godina na Touru, vrijeme je da službeno objesim reket o klin", napisao je Bopanna u objavi na društvenim mrežama.

Godine 2024. Bopanna je postao najstariji ATP Masters 1000 prvak osvojivši titulu u muškim parovima u Miamiju u dobi od 44 godine, a uz njega je ponovno bio Ebden, čime je oborio vlastiti rekord postavljen prije godinu dana u Indian Wellsu.

Profesionalno je osvojio 26 titula u muškim parovima, a također je predstavljao Indiju na Davis Cupu i drugim višesportskim natjecanjima, uključujući Olimpijske igre i Azijske igre na kojima je u Jakarti 2018. osvojio naslov u mješovitim parovima te u Hangzhouu četiri godine kasnije.

Njegov posljednji profesionalni meč bio je na ovogodišnjem Paris Mastersu gdje je bio partner Alexanderu Bubliku u porazu od Johna Peersa i Jamesa Tracyja rezultatom 7-5, 2-6, 10-8 u polufinalu.