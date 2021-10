Velika greška Livakovića, gol iskusnog Krstanovića i potop Dinama na Maksimiru. Slaven Belupo je u srpnju senzacionalno srušio hrvatskog prvaka u prvom kolu (2-0) i furiozno otvorio prvenstvo.

No, 11 kola kasnije, Koprivničani su i dalje na jednoj pobjedi. Belupo je izgubio čak osam puta te triput remizirao što je rezultiralo pretposljednjim mjestom na ljestvici. U međuvremenu je ceh platio Dean Klafurić, a u njegove teške cipele uskočio je Zoran Zekić.

Kao bivši trener Osijeka koji je izgradio ime u HNL-u, Zekić je u Koprivnicu stigao kao spasitelj i netko tko bi trebao trgnuti momčad. Jasno, teško je vidjeti napredak u kratkom vremenu, no nakon prvih pet utakmica za kormilom koprivničkog kluba, situacija nije bajna. Zekić je izgubio četiri puta i jednom remizirao pa je klub i dalje na pretposljednjem mjestu. Tako će vjerojatno ostati i nakon sljedećeg kola jer osma Istra bježi pet bodova, no pobjeda protiv Šibenika donijela bi momčadi prijeko potrebno samopouzdanje.

- Dvostruki dvoboj me trenutno ne zanima. Gledam i razmišljam samo o sutrašnjoj utakmici koja je za mene kao Kup, kao da se igra na ispadanje. Ne želim stavljati pritisak na igrače, ali to je naša trenutna situacija. Tako je kako je i od toga ne možemo pobjeći. Pričati sada o svemu što nam se događalo od ozljeda i pehova i tražiti neke alibije nema smisla. Želim da budemo čvršći, puno okomitiji i konkretniji u fazi obrane i fazi napada - kazao je Zekić uoči susreta protiv Šibenika u 12. kolu HNL-a koji se igra u petak na Šubićevcu.

Tri mjeseca prošla su od posljednje pobjede, no to Zekića ne brine previše. Zadovoljan je igrom svoje momčadi, a rezultati će kad tad doći...

- Dojam je da smo sa svim momčadima do sada igrali ‘al pari’, pa čak i s Dinamom, ali uvijek napravimo neku gluposti, dogodi se neki trenutak koji prelomi na drugu stranu. Moramo tu biti mentalno jači jer se poslije svakog našeg kiksa jako teško vraćamo. Nedostaje nam i realizacija velikih prilika, ali to su očito neki životni i nogometni trenuci u kojima ti ništa ne ide. Ponavljam, ne tražim alibije, ali nije ova cjelokupna situacija od jučer. Teško je naći izlaz iz toga svega, ali nema plakanja. Moramo vjerovati, raditi i zaista mislim da nam treba samo jedan pozitivan rezultat da se sve okrene.

Šibenik igra sjajno ove sezone. Pobijedio je Hajduk u prošlom kolu, a nakon 11 kola ima 13 bodova. No, bez obzira na to, njegova momčad će ciljati na sva tri boda. Koja su prijeko potrebna za dizanje samopouzdanja.

- Šibenik se jako digao ove sezone. Zaista mi se sviđaju. Dolaskom Jakoliša i Marina koji igraju fantastično, vjerom u sebe i kompaktnim prezentacijama stigli su i do bodova. Mislim da je to ono što i nama treba, vjera u sebe i težnja igri. Sutra je nova utakmica, nova prilika za dokazivanje. Moramo željeti, boriti se i, naravno, u tome svemu pokazati i neku kvalitetu kada imamo loptu u svojim nogama. Ni Vegeta se nije smislila odmah, već je trebalo doći do nje, a kad se došlo onda je svima bilo sve jednostavnije - zaključio je Zekić.

Koprivničani se praktički neće morati vraćati doma jer već u utorak čeka ih revanš na Šubićevcu, ovaj put u osmini finala Kupa.