DRAMATIČNA POLUFINALA

Sabalenka i Anisimova borit će se za titulu na US Openu...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Mike Frey/REUTERS

U dramatičnim polufinalnim dvobojima, Sabalenka je izbacila Pegulu, a Anisimova Osaku. Finale se igra u subotu od 22 sata

Braniteljica naslova i prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka te američka zvijezda Amanda Anisimova finalistice su posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena. U noći punoj drame i preokreta na stadionu Arthur Ashe, obje su tenisačice morale nadoknaditi set zaostatka kako bi u maratonskim mečevima osigurale svoje mjesto u subotnjem finalu. Bio je to prvi put u pet godina da su oba ženska polufinala na US Openu otišla u tri seta, pružajući publici spektakularan tenis.

U prvom polufinalnom dvoboju večeri, Arina Sabalenka suočila se s Amerikankom Jessicom Pegulom u reprizi finala iz 2024. godine. Publika je dala vjetar u leđa domaćoj igračici, koja je, unatoč zaostatku 4-2 u prvom setu, uspjela preokrenuti i osvojiti ga sa 6-4. Pegula je igrala smireno, sjajno je apsorbirala snagu udaraca Sabalenke i tjerala je na kretanje po terenu.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS

Međutim, prva igračica svijeta pokazala je zašto se nalazi na vrhu. Nakon pauze između setova, vratila se na teren s novom energijom. Promijenila je taktiku, počela koristiti mekše udarce na mreži kako bi izbacila Pegulu iz ritma i brzo povela s 3-0 u drugom setu. Iako je pokazivala znakove frustracije što set ne može privesti kraju brže, zadržala je prisebnost i osvojila ga sa 6-3.

Odlučujući set bio je demonstracija mentalne snage bjeloruske tenisačice. U ključnim trenucima borila se s pritiskom, spasivši nekoliko break lopti. Prije meč lopte, prkosno je pljesnula reketom prema publici, a zatim ispalila neobranjivi forhend za pobjedu 4-6, 6-3, 6-4, poprativši ga pobjedničkim krikom olakšanja.

- Bio je ovo zaista težak meč, igrala je nevjerojatan tenis kao i uvijek i morala sam naporno raditi za ovu pobjedu. Presretna sam što sam ponovno u finalu i nadam se da mogu ići do kraja - rekla je Bjeloruskinja.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS

 Sabalenka će se u subotu boriti za svoju treću uzastopnu titulu u New Yorku, čime bi postala prva tenisačica kojoj je to uspjelo nakon Serene Williams (2012.-2014.).

Nakon drame u prvom polufinalu, uslijedio je još napetiji dvoboj između Amande Anisimove i četverostruke Grand Slam pobjednice Naomi Osake, koji je završio tek iza ponoći po lokalnom vremenu. Za Osaku je ovo bio povratak u veliku formu i prvo veliko polufinale od 2021. godine, dok je Anisimova tražila iskupljenje nakon bolnog poraza u finalu Wimbledona.

Osaka je bolje krenula i osvojila prvi set u tie-breaku. U drugom setu, Anisimova je djelovala iscrpljeno, boreći se za dah nakon svakog poena. Ipak, 24-godišnja Amerikanka nije odustajala. Uporno se borila i, kako je Osaka počela griješiti, Anisimova je iskoristila svoju priliku te dominantno osvojila drugi tie-break, odvukavši meč u treći set.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS

U odlučujućem setu, Anisimova je zadržala smirenost dok je Osaka fizički i mentalno padala. Amerikanka je napravila ključni break i nakon gotovo tri sata borbe (2 sata i 56 minuta) slavila sa 6-7(4), 7-6(3), 6-3. Nakon što je Osakina zadnja lopta odletjela u aut, Anisimova je pala na koljena i poljubila teren, ostvarivši svoj san.

- Ovo mi znači sve na svijetu. Sanjala sam o ovome zauvijek, biti u finalu US Opena, a nada je, naravno, postati prvakinja - rekla je emotivna Anisimova.

U.S. Open
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Pokazala je i veliku dozu poštovanja prema suparnici:

- Rekla sam joj da sam tako ponosna na nju kako se vratila na ovu razinu nakon što je postala majka. Naomi se vratila tamo gdje pripada.

Finale se igra u subotu od 22 sata. 

