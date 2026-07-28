Također oboje će nastupiti i u pojedinačnom dijelu gdje su jedni od favorita za osvajanje titule na zadnjem Grand slamu sezone
Sabalenka i Đoković nastupit će zajedno u paru na US Openu
Najuspješniji tenisač svih vremena Novak Đoković igrat će s prvom tenisačicom svijeta, Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom u paru na predstojećem US Openu, javlja BBC.
Posljednji Grand Slam sezone počinje 25. kolovoza u New Yorku, a Đoković i Sabalenka svoje prijateljstvo okrunit će nastupom u mješovitim parovima. Inače, oboje cijelo vrijeme na društvenim mrežama postavljaju izazove jedno drugome.
Također, Sabalenkin zaručnik Georgios Frangulis poslovno je povezan s Đokovićem. Obojica su uložili u francuski klub Le Mans, dok je Frangulis jednom prilikom rekao da mu je srpski tenisač idol.
- Arina se druži s njim, voli učiti od njega kao osobe koja je napravila jako puno u karijeri. Razgovaraju, ali u tom odnosu ona više sluša nego govori. I zašto ne bi? Svaki tenisač bi trebao biti sretan ako može pričati s Đokovićem - isticao je Frangulis.
Također, oboje će nastupiti i u pojedinačnom dijelu gdje je jedni od glavnih favorita za titulu.
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