Sabalenka i Ribakina za naslov

Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka izborila je premijerno finale na nekom Grand Slam turniru u karijeri, u polufinalu Australian Opena u Melbourneu svladala je Poljakinju Magdu Linette 7-6(1), 6-2.

Sabalenka, peta nositeljica Australian Opena, bila je velika favoritkinja na papiru, a potencijalno iznenađenje naziralo se u velikim dijelom prvog seta. Povela je 30-godišnja Linette 2-0, a potom uporno odbijala žestoke napade Sabalenke. No, kvaliteta je došla do izražaja u tie-breaku gdje je Sabalenka izgubila samo jedan poen, a demonstracija moći se dogodila u drugom setu u kojem je 24-godišnja Sabalenka projurila do pobjede i velikog finala.

Foto: HANNAH MCKAY

U četvrtfinalu je Sabalenka bila kobna i za hrvatsku tenisačicu Donnu Vekić. Prije ovogodišnjeg uspjeha u Melbourneu Sabalenka je na Grand Slam turnirima imala polufinale Wimbledona 2021. te polufinala US Opena 2021. i 2022. godine.

U finalu će Sabalenka igrati protiv kazahstanske tenisačice Jelene Ribakine koja je sa 7-6(4), 6-3 svladala Viktoriju Azarenku. Ribakina, inače 25. tenisačica na svijetu, imat će priliku osvojiti drugi Grand Slam naslov u karijeri. Premijerni je proslavila prošle godine kada je bila najbolja u Wimbledonu.

Foto: CARL RECINE

