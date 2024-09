Sabalenka je osvojila US Open, treći Grand Slam u dvije godine

Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka, koja zbog agresije njene zemlje na Ukrajinu nastupa bez zastave, osvojila je naslov na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone u konkurenciji tenisačica, US Openu. Ona je u finalu u New Yorku nadigrala Amerikanku Jessicu Pegulu 7-5, 7-5. Za Sabalenku je ovo drugi naslov na jednom velikom turniru u 2024., nakon što je bila najbolja na Australian Openu u siječnju.

Foto: Mike Frey

Nakon što je lani izgubila u finalu US Opena od Amerikanke Coco Gauff, Sabalenka je ove godine napravila korak dalje i svladala domaću tenisačicu u završnom dvoboju. Bio je to neobičan dvoboj, pun uzastopno osvojenih gemova za svaku igračicu, Sabalenka je povela sa 5-2 u prvom setu samo da bi Pegula s tri gema u nizu stigla do 5-5.

Sabalenka je potom spojila pet gemova zaredom i stigla u dobitnu poziciju sa 7-5, 3-0 samo da bi Pegula uzvratila s pet gemova zaredom te povela sa 5-3 i tada se činilo kako je neizbježan treći set. Ipak, Sabalenka je s četiri uzastopne igre uspjela privesti susret kraju u dva seta.

Foto: Mike Frey

Za 26-godišnju Sabalenku ovo je ukupno treći Grand Slam naslov u karijeri, uz dva ovogodišnja ima i Australian Open iz 2023. S druge strane, 30-godišnja Pegula je igrala u prvom finalu, a prije ovogodišnjeg US Opena nikada nije bila dalje od četvrtfinala.

US Open, finale (Ž):

Arina Sabalenka (2) - Jessica Pegula (SAD/6) 7-5, 7-5