Sabalenka još jednom pokazala nadmoć slavljem u Brisbaneu

Nakon sat i 19 minuta igre, prva tenisačica svijeta Aryna Sabalenka pobijedila je Ukrajinku Martu Kostjuk u dva seta 6-4 i 6-3, ostvarivši tako svoju 22. turnirsku pobjedu u karijeri. Dvadesetsedmogodišnja Sabalenka, četverostruka osvajačica Grand Slama, prošle je godine dobila četiri od svojih devet finalnih mečeva, a ove godine, uoči prvog Grand slam turnira u Melbourneu, najavila je zavidnu formu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Sabalenka na vrhu ljestvice | Video: 24sata/REUTERS

Nakon prošlogodišnje pobjede u New Yorku, bit će i prvi favorit u Melbourneu. Sabalenka je zaradila 185.000 eura novčane nagrade, dok se Kostyuk također može zadovoljiti sa 116.000 eura. Ovo je Sabalenki peti turnir kojeg je osvojila u Australiji s kojim je prestigla Viktoriju Azarenku u ukupnim WTA titulama. Samo Iga Swiatek i Venus Williams imaju više WTA naslova.

- Želim započeti čestitkama Marti i njezinom timu na nevjerojatnom početku sezone. Nadam se da ćemo se još mnogo puta susresti u finalu i pokazati sjajan tenis, izjavila je Sabalenka prilikom dodjele trofeja.

Foto: DAN PELED

Nakon što je osigurala svoj prvi naslov u 2026., Sabalenka sada svoju pozornost usmjerava na Australian Open, gdje je će pokušati ići do kraja nakon što je u prošlogodišnjem finalu izgubila od Keys. Ući će kao prva nositeljica dok lovi treću titulu u Melbourneu.

Za Kostjuk je tjedan sveukupno gledano odličan unatoč lošem završetku. Ukrajinka će se u ponedjeljak vratiti među 20 najboljih na WTA ljestvici i čini se da je spremna za bolji plasman na Australian Openu nego prošle godine kad je ispala u trećem kolu od Paule Badose.