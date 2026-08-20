Sabalenka šokantno ispala iz Cincinnatija. Prepušta broj 1?

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka ispala je s WTA 1000 turnira u Cincinnatiju u četvrtom kolu od Čehinje Sare Bejlek 7-6(9), 6-4. Bjeloruskinja, koja je u prethodnom kolu lako pobijedila Kineskinju Wang Xinyu, nije mogla pronaći svoju igru protiv 35. igračice na svijetu. Arina je vodila 5-1 u tie-breaku prvog seta, a imala je i vodstvo od 4-1 u drugom setu, ali je Čehinja briljirala u završnicama setova

- Bez riječi sam... Nevjerojatno je - rekla je Bejlek nakon što je osigurala prvu pobjedu protiv igračice iz top 10, a u četvrtfinalu će se suočiti s Amerikankom Madison Keys.

Foto: John E. Sokolowski

Ovo je još jedan udarac za Sabaljenku dok se približava US Open koji počinje 30. kolovoza. Četverostruka Grand Slam prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji ispala je u četvrtom kolu WTA 1000 turnira u Torontu ranije u kolovozu, nakon što je doživjela istu sudbinu na Wimbledonu i u četvrtfinalu Roland-Garrosa.

Sabaljenkin poraz znači da Elena Ribakina može zamijeniti njezino mjesto na prvom mjestu WTA ljestvice plasmanom u finale Cincinnatija.

WTA Cincinnati, rezultati

Sara Bejlek (ČEŠ) - Arina Sabalenka (BLR/N.1) 7-6 (9/7), 6-4

Madison Keys (USA/N.20) - Wang Xiyu (KINA) 7-6 (7/3), 6-4

Coco Gauff (USA/N.4) - Marie Bouzková (ČEŠ/N.22) 6-3, 6-2

Marta Kostjuk (UKR/N.10) - Mira Andrejeva (RUS/N.5) 4-6, 6-0, 6-2

Amanda Anisimova (USA/N.9) - Linda Noskova (ČEŠ/N.6) 6-1, 6-4

Jessica Pegula (USA/N.3) - Sorana Cirstea (RUM/N.15) 6-2, 4-6, 7-5

Iga Swiatek (POL/N.7) - Diane Parry (FRA) 6-3, 6-3

Elena Ribakina (KAZ/N.2) - Diana Šnajder (RUS/N.14) 6-4, 6-4