Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDE PO OBRANU NASLOVA

Sabaljenka izborila plasman u polufinale US Opena: Pobijedila mladu osvajačicu Wimbledona

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sabaljenka izborila plasman u polufinale US Opena: Pobijedila mladu osvajačicu Wimbledona
4
Foto: Mike Segar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U polufinalu će igrati protiv pobjednice američkog okršaja između Jessice Pegula i Emme Navarro.

Admiral

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka šestu godinu uzastopce plasirala se u polufinale US Opena nakon što je u susretu četvrtfinala pobijedila Čehinju Lindu Noskovu 7-6 (1), 3-6, 7-6 (7).

Okršaj prve tenisačice svijeta i pobjednice Wimbledona trajao je dva sata i 22 minute.

U.S. Open
Foto: Mike Segar

Braniteljica naslova Sabalenka na putu do četvrtfinala nije izgubila set, no protiv 21-godišnje Čehinje je u trećem, odlučujućem setu gubila sa 2-4. No, uspjela je izjednačiti, a potom u 13. gemu stigla do pobjede.

Za dvostruku uzastopnu pobjednicu bila je to 18. uzastopna pobjeda u Flushing Meadowsu i samo je dvije pobjede udaljene od toga da postane prva igračica koja je ovdje osvojila uzastopni hat-trick naslova od Serene Williams (2014-16).

U polufinalu će igrati protiv pobjednice američkog okršaja između Jessice Pegula i Emme Navarro.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima
KRAJ HNL MERCATA

Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima

Prošao je i zadnji dan ljetnog prijelaznog roka u HNL-u! Posljednjeg dana mercata nije bilo previše transfera, ali ljeto je bilo vrlo uzbudljivo s mnoštvo izmjena u HNL momčadima
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026