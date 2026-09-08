Sabaljenka izborila plasman u polufinale US Opena: Pobijedila mladu osvajačicu Wimbledona

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka šestu godinu uzastopce plasirala se u polufinale US Opena nakon što je u susretu četvrtfinala pobijedila Čehinju Lindu Noskovu 7-6 (1), 3-6, 7-6 (7).

Okršaj prve tenisačice svijeta i pobjednice Wimbledona trajao je dva sata i 22 minute.

Foto: Mike Segar

Braniteljica naslova Sabalenka na putu do četvrtfinala nije izgubila set, no protiv 21-godišnje Čehinje je u trećem, odlučujućem setu gubila sa 2-4. No, uspjela je izjednačiti, a potom u 13. gemu stigla do pobjede.

Za dvostruku uzastopnu pobjednicu bila je to 18. uzastopna pobjeda u Flushing Meadowsu i samo je dvije pobjede udaljene od toga da postane prva igračica koja je ovdje osvojila uzastopni hat-trick naslova od Serene Williams (2014-16).

U polufinalu će igrati protiv pobjednice američkog okršaja između Jessice Pegula i Emme Navarro.