SAD će protiv Kanade u finalu zatvoriti Olimpijske igre 2026.!

U finalu turnira hokejaša na ledu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu očekivano će igrati Kanada i SAD, nakon što je Kanada preokretom sa 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) svladala Finsku u polufinalu, SAD su bile mnogo uvjerljivije protiv Slovačke svladavši ju sa 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) u svom polufinalnom nastupu.

Amerikanci su od samog početka susreta dali naznačiti kako su daleko kvalitetnija momčad od Slovaka, a to su i potkrijepili s dva gola u prvoj te tri u drugoj trećini.

Dylan Larkin (4:19) rano je doveo SAD u prednost da bi Tage Thompson (19:19) s igračem više u zadnjoj minuti prvog dijela povisio na 2-0. Jack Hughes (32:14, 38:24) s dva i Jack Eichel (32:33) s jednim golom u drugoj trećini odveli su Amerikance na nedostižnih 5-0 uoči zadnjih 20 minuta. Juraj Slafkovsky (44:55) prvo je smanjio na 5-1, da bi Brady Tkachuk (50:52) pogodio za 6-1, a Pavol Regenda (53:17) je postavio konačnih 6-2.

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

SAD su dosada dva puta osvajali naslov olimpijskih pobjednika, oba puta na domaćem terenu (Squaw Valley 1960, Lake Placid 1980), a usto imaju i osam srebrnih medalja. Zadnje odličje osvojile su 2010. u Vancouveru kada su izgubile u finalu od domaćina Kanade u produžetku.

Finale između Kanađana i Amerikanaca bit će zadnji događaj na ovim ZOI u nedjelju od 14.10 sati. Finska i Slovačka ogledat će se u dvoboju za broncu u subotu od 20.40 sati.