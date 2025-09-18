Obavijesti

Sport

Komentari 0
FIFA POTVRDILA

Sad je i službeno: 'Vatreni' su u sjajnoj poziciji uoči nove akcije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sad je i službeno: 'Vatreni' su u sjajnoj poziciji uoči nove akcije
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska skočila na deveto mjesto Fifine ljestvice! "Vatreni" briljiraju u kvalifikacijama, a Njemačka ispala iz top 10 prvi put nakon 2024. Slovaci šokirali skokom za 10 mjesta

Hrvatska nogometna reprezentacija napredovala je za jedno mjesto na najnovijoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i sada je deveta reprezentacija svijeta. Na posljednjoj ljestvici "vatreni" su bili deseti, a nakon odličnog starta u kvalifikacijama za SP napredovali su za jednu stepenicu, te su sada deveti sa 1.714 bodova.

Vrh ljestvce su preuzeli Španjolci sa 1.875 bodova, napredovala je i Francuska koja je sada druga (1.870,92), dok je vodeća Argentina pala na treću poziciju (1.870,32).

Engleska je zadržala četvrto mjesto, dok se Portugal probio za jedno mjesto i sada je peti. Brazil je pao na šesto mjesto, a ispred Hrvatske su i Nizozemska, te Belgija. TOP 10 zatvara Italija. Njemačka je prvi put nakon listopada 2024. ispala iz prvih deset. Trenutačno je na 12. mjestu. U odnosu na prošlo izdanje ljestvice, najveći skok napravila je Slovačka koja je napredovala za deset pozicija a i sada je na 42. mjestu. Sljedeće izdanje ljestvice bit će 23. listopada.

LJESTVICA
 1. Španjolska  1.875,37 bodova
 2. Francuska   1.862,03
 3. Argentina   1.870,32
 4. Engleska    1.820,44
 5. Portugal    1.779,55
 6. Brazil      1.761,6
 7. Nizozemska  1.754,17
 8. Belgija     1.739,54
 9. HRVATSKA    1.714,2
10. Italija     1.710,06
11. Maroko      1.706,27
12. Njemačka    1.704,21
13. Kolumbija   1.692,1
14. Meksiko     1.688,38
15. Urugvaj     1.673,65
16. SAD         1.670,04
17. Švicarska   1.648,3
18. Senegal     1.645,23
19. Japan       1.640,47
20. Danska      1.627,64....

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025