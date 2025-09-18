Sad je i službeno: 'Vatreni' su u sjajnoj poziciji uoči nove akcije

Hrvatska nogometna reprezentacija napredovala je za jedno mjesto na najnovijoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i sada je deveta reprezentacija svijeta. Na posljednjoj ljestvici "vatreni" su bili deseti, a nakon odličnog starta u kvalifikacijama za SP napredovali su za jednu stepenicu, te su sada deveti sa 1.714 bodova.

Vrh ljestvce su preuzeli Španjolci sa 1.875 bodova, napredovala je i Francuska koja je sada druga (1.870,92), dok je vodeća Argentina pala na treću poziciju (1.870,32).

Engleska je zadržala četvrto mjesto, dok se Portugal probio za jedno mjesto i sada je peti. Brazil je pao na šesto mjesto, a ispred Hrvatske su i Nizozemska, te Belgija. TOP 10 zatvara Italija. Njemačka je prvi put nakon listopada 2024. ispala iz prvih deset. Trenutačno je na 12. mjestu. U odnosu na prošlo izdanje ljestvice, najveći skok napravila je Slovačka koja je napredovala za deset pozicija a i sada je na 42. mjestu. Sljedeće izdanje ljestvice bit će 23. listopada.

LJESTVICA 1. Španjolska 1.875,37 bodova 2. Francuska 1.862,03 3. Argentina 1.870,32 4. Engleska 1.820,44 5. Portugal 1.779,55 6. Brazil 1.761,6 7. Nizozemska 1.754,17 8. Belgija 1.739,54 9. HRVATSKA 1.714,2 10. Italija 1.710,06 11. Maroko 1.706,27 12. Njemačka 1.704,21 13. Kolumbija 1.692,1 14. Meksiko 1.688,38 15. Urugvaj 1.673,65 16. SAD 1.670,04 17. Švicarska 1.648,3 18. Senegal 1.645,23 19. Japan 1.640,47 20. Danska 1.627,64....