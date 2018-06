SAD nabavio najviše karata za SP, a uopće ih nema u Rusiji...

Reprezentacija SAD-a podbacila je u CONCACAF kvalifikacijama i nije se plasirala na Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ipak, to nije spriječilo njihove navijače da uživaju u potezima najboljih nogometaša današnjice.

Prema podacima organizatora, Amerikanci su kupili najviše inozemnih ulaznica (88,825), čak više i od Brazila (72,512). Iza njih su Njemačka i Meksiko. Na osmom mjestu su Kinezi, čija reprezentacije također nema u Rusiji.

USA winning the World Cup this year idc what anyone says.. https://t.co/RiGtpkVvVK