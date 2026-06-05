SAD spremite se, stižu Vikinzi! Haaland i ekipa u ratničkim odorama najavili pohod na SP

Uoči povratka na najveću svjetsku nogometnu pozornicu nakon dugih 28 godina, norveška reprezentacija poslala je snažnu poruku svojim suparnicima. Predvođeni superzvijezdom Erlingom Haalandom, igrači su se fotografirali odjeveni kao vikinški ratnici, evocirajući duh svojih neustrašivih predaka. Haaland, napadač Manchester Cityja, objavio je upečatljivu fotografiju na kojoj pozira s dugom plavom kosom, u verižnom oklopu i s mačem i štitom u rukama, a sve uz jednostavan, ali moćan opis: "Vikinška krv".

Zlatna generacija okončala 28-godišnje čekanje

Norveška se na Svjetsko prvenstvo vraća prvi put nakon Francuske 1998. godine, a generacije navijača napokon imaju razloga za optimizam. Momčad izbornika Stålea Solbakkena prohujala je kroz europske kvalifikacije na impresivan način, ostvarivši svih osam pobjeda u svojoj skupini, uključujući i dva trijumfa protiv tradicionalne velesile Italije. Takva dominacija svrstala ih je među najpoželjnije "dark horse" ekipe turnira, momčadi od koje se očekuje da bi mogla pomrsiti račune favoritima. Ovo je tek četvrti nastup Norveške na svjetskim prvenstvima, nakon 1938., 1994. i 1998., a najbolji rezultat dosad im je osmina finala, dosegnuta upravo na posljednja dva nastupa. Nada da se taj uspjeh može nadmašiti nikad nije bila veća, a u posebnom videu podršku i ponos iskazao je i norveški kralj Harald V., koji je objavio konačni popis putnika za prvenstvo.

Izazovi u teškoj "skupini smrti"

Ždrijeb Norvežanima nije bio nimalo naklonjen. Smješteni su u skupinu I, jednu od najtežih na turniru, zajedno s bivšim svjetskim prvacima Francuskom, aktualnim afričkim prvakom Senegalom te neugodnom reprezentacijom Iraka. Norveška će svoje utakmice igrati na istočnoj obali SAD-a. Prvi dvoboj na rasporedu je 16. lipnja u Bostonu protiv Iraka, momčadi s kojom se nikada prije nisu susreli. Ta je utakmica označena kao ključna za prolazak skupine.

Šest dana kasnije, 22. lipnja, slijedi spektakl na New York New Jersey stadionu protiv Senegala. Ove dvije momčadi odigrale su samo jedan prijateljski susret 2006. godine, u kojem je slavio Senegal 2-1. Posljednji i vjerojatno najteži ispit u skupini Norveška će imati 26. lipnja, ponovno u Bostonu, protiv moćne Francuske. Bit će to sudar napadačkih titana, Haalanda i Kyliana Mbappéa, a povijest međusobnih susreta ne ide na ruku Skandinavcima, koji su u posljednjem dvoboju 2014. godine teško poraženi 4-0.

*Uz korištenje AI-ja