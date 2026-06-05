Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAKVA NAJAVA

SAD spremite se, stižu Vikinzi! Haaland i ekipa u ratničkim odorama najavili pohod na SP

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
SAD spremite se, stižu Vikinzi! Haaland i ekipa u ratničkim odorama najavili pohod na SP
Foto: instagram

Ždrijeb Norvežanima nije bio nimalo naklonjen. Smješteni su u skupinu I, jednu od najtežih na turniru, zajedno s bivšim svjetskim prvacima Francuskom, aktualnim afričkim prvakom Senegalom te Iraka

Admiral

Uoči povratka na najveću svjetsku nogometnu pozornicu nakon dugih 28 godina, norveška reprezentacija poslala je snažnu poruku svojim suparnicima. Predvođeni superzvijezdom Erlingom Haalandom, igrači su se fotografirali odjeveni kao vikinški ratnici, evocirajući duh svojih neustrašivih predaka. Haaland, napadač Manchester Cityja, objavio je upečatljivu fotografiju na kojoj pozira s dugom plavom kosom, u verižnom oklopu i s mačem i štitom u rukama, a sve uz jednostavan, ali moćan opis: "Vikinška krv". 

Zlatna generacija okončala 28-godišnje čekanje

Norveška se na Svjetsko prvenstvo vraća prvi put nakon Francuske 1998. godine, a generacije navijača napokon imaju razloga za optimizam. Momčad izbornika Stålea Solbakkena prohujala je kroz europske kvalifikacije na impresivan način, ostvarivši svih osam pobjeda u svojoj skupini, uključujući i dva trijumfa protiv tradicionalne velesile Italije. Takva dominacija svrstala ih je među najpoželjnije "dark horse" ekipe turnira, momčadi od koje se očekuje da bi mogla pomrsiti račune favoritima. Ovo je tek četvrti nastup Norveške na svjetskim prvenstvima, nakon 1938., 1994. i 1998., a najbolji rezultat dosad im je osmina finala, dosegnuta upravo na posljednja dva nastupa. Nada da se taj uspjeh može nadmašiti nikad nije bila veća, a u posebnom videu podršku i ponos iskazao je i norveški kralj Harald V., koji je objavio konačni popis putnika za prvenstvo.

Norway's football team official photo for World Cup 2026
by u/AgeNovel3566 in soccer

Izazovi u teškoj "skupini smrti"

Ždrijeb Norvežanima nije bio nimalo naklonjen. Smješteni su u skupinu I, jednu od najtežih na turniru, zajedno s bivšim svjetskim prvacima Francuskom, aktualnim afričkim prvakom Senegalom te neugodnom reprezentacijom Iraka. Norveška će svoje utakmice igrati na istočnoj obali SAD-a. Prvi dvoboj na rasporedu je 16. lipnja u Bostonu protiv Iraka, momčadi s kojom se nikada prije nisu susreli. Ta je utakmica označena kao ključna za prolazak skupine.

ZABLISTAO SA SUPRUGOM 'Bosanska zvijer' u Zadru: Na SP-u ću navijati i za Hrvatsku! Ovdje bih volio završiti karijeru
'Bosanska zvijer' u Zadru: Na SP-u ću navijati i za Hrvatsku! Ovdje bih volio završiti karijeru

Šest dana kasnije, 22. lipnja, slijedi spektakl na New York New Jersey stadionu protiv Senegala. Ove dvije momčadi odigrale su samo jedan prijateljski susret 2006. godine, u kojem je slavio Senegal 2-1. Posljednji i vjerojatno najteži ispit u skupini Norveška će imati 26. lipnja, ponovno u Bostonu, protiv moćne Francuske. Bit će to sudar napadačkih titana, Haalanda i Kyliana Mbappéa, a povijest međusobnih susreta ne ide na ruku Skandinavcima, koji su u posljednjem dvoboju 2014. godine teško poraženi 4-0.

*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
FOTO Mlada brazilska zvijezda pleše po rubu! Draga mu prijeti: 'Još jednom i gubiš pristup'
IMAJU I PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Mlada brazilska zvijezda pleše po rubu! Draga mu prijeti: 'Još jednom i gubiš pristup'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
UŽIVO Transferi: Perez najavio rušenje rekorda, u Realu želi veznjaka od 150 milijuna eura
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perez najavio rušenje rekorda, u Realu želi veznjaka od 150 milijuna eura

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026