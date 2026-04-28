Sad u Dinamo stiže besplatno: Ponajbolji stoper lige još je od prvog dana velika želja Bobana

Stjepan Radeljić (28) trebao bi već ovoga ljeta postati novi igrač zagrebačkog Dinama. Reprezentativcu Bosne i Hercegovine i standardnom stoperu Rijeke krajem lipnja istječe ugovor s prošlogodišnjim prvakom Hrvatske pa početkom srpnja postaje slobodan igrač. Radeljić je, kako doznajemo, već dogovorio sve uvjete s "modrima", pa će se svojoj novoj momčadi priključiti poslije Svjetskog prvenstva u SAD-u. Tržišna vrijednost stasitog, 201 centimetar visokog braniča iznosi 2,8 milijuna eura, a Radeljić bi trebao biti prvo ljetno pojačanje Zagrepčana.

Zvonimir Boban želio je iskusnog braniča Rijeke još prošloga ljeta, točnije od prvog dana svog predsjedničkog mandata u Maksimiru. Dinamo i Rijeka prošle su godine dugo vodili otvorene pregovore oko Radeljićeva prelaska u modri dom, ali predsjednik Rijeke, Damir Mišković, niti jednog trenutka nije popuštao. I za svog je dokapetana tražio veliki novac.

Radeljić je u međuvremenu odbio nekoliko inozemnih ponuda, pa i odlazak u Ukrajinu (Dinamo Kijev), odradio još jednu sezonu na Rujevici i sad će se kao slobodan igrač preseliti u Zagreb. Ponajboljeg igrača Rijeke čeka zanimljivo ljeto, prvo nastup s Bosnom i Hercegovinom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, a onda promjena sredine i dolazak u Dinamo.

Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu

Za BiH skupio je tek četiri nastupa, ali je bio dio reprezentacije koja je u ožujku preko Walesa i Italije osigurala nastup na Mundijalu. Radeljić je u obje utakmice ostao na klupi, ali bi ozljedom Nikole Katića na Svjetskom prvenstvu mogao upasti u prvi plan.

Dolazak Radeljića znači kako bi redove novog hrvatskog prvaka već na ljeto mogli napustiti Scott McKenna ili Sergi Dominguez. Za iskusnog Škota postoji interes (još nema službenih ponuda) nekih engleskih premierligaša i Celtica, dok je “udicu” za mladoga Španjolca bacio Lazio. Prilično je izvjesno kako se Boban neće na ljeto riješiti oba standardna stopera, ali jedan bi mogao napustiti Maksimir.