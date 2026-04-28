PRVO POJAČANJE

Sad u Dinamo stiže besplatno: Ponajbolji stoper lige još je od prvog dana velika želja Bobana

Piše Hrvoje Tironi, Mato Galić,
Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dolazak Stjepana Radeljića mogao bi naznačiti odlazak Scotta McKenne ili Sergija Domingueza. Iskusnog Škota žele Celtic i neki premierligaški klubovi, a dok je mladi Španjolac velika želja Lazija

Stjepan Radeljić (28) trebao bi već ovoga ljeta postati novi igrač zagrebačkog Dinama. Reprezentativcu Bosne i Hercegovine i standardnom stoperu Rijeke krajem lipnja istječe ugovor s prošlogodišnjim prvakom Hrvatske pa početkom srpnja postaje slobodan igrač. Radeljić je, kako doznajemo, već dogovorio sve uvjete s "modrima", pa će se svojoj novoj momčadi priključiti poslije Svjetskog prvenstva u SAD-u. Tržišna vrijednost stasitog, 201 centimetar visokog braniča iznosi 2,8 milijuna eura, a Radeljić bi trebao biti prvo ljetno pojačanje Zagrepčana.

Boban i Dabac sjajno trgovali: Za samo 5 milijuna eura doveli trojac koji je zabio - 55 golova!? 01:20
Zvonimir Boban želio je iskusnog braniča Rijeke još prošloga ljeta, točnije od prvog dana svog predsjedničkog mandata u Maksimiru. Dinamo i Rijeka prošle su godine dugo vodili otvorene pregovore oko Radeljićeva prelaska u modri dom, ali predsjednik Rijeke, Damir Mišković, niti jednog trenutka nije popuštao. I za svog je dokapetana tražio veliki novac.

'PROCVJETAO' U ELCHEU Otpisali ga u Maksimiru, sad ga svi hvale: 'Spektakularan je...'
Radeljić je u međuvremenu odbio nekoliko inozemnih ponuda, pa i odlazak u Ukrajinu (Dinamo Kijev), odradio još jednu sezonu na Rujevici i sad će se kao slobodan igrač preseliti u Zagreb. Ponajboljeg igrača Rijeke čeka zanimljivo ljeto, prvo nastup s Bosnom i Hercegovinom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, a onda promjena sredine i dolazak u Dinamo.

Za BiH skupio je tek četiri nastupa, ali je bio dio reprezentacije koja je u ožujku preko Walesa i Italije osigurala nastup na Mundijalu. Radeljić je u obje utakmice ostao na klupi, ali bi ozljedom Nikole Katića na Svjetskom prvenstvu mogao upasti u prvi plan.

RIJEČKI STOPER DOZNAJEMO Stjepan Radeljić dogovorio je uvjete s Dinamom!
Dolazak Radeljića znači kako bi redove novog hrvatskog prvaka već na ljeto mogli napustiti Scott McKenna ili Sergi Dominguez. Za iskusnog Škota postoji interes (još nema službenih ponuda) nekih engleskih premierligaša i Celtica, dok je “udicu” za mladoga Španjolca bacio Lazio. Prilično je izvjesno kako se Boban neće na ljeto riješiti oba standardna stopera, ali jedan bi mogao napustiti Maksimir.

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'
BIZARNO

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'

Rečenica koju je izgovorila bivša Kakina žena postala je viralni fenomen. Javnost je bila podijeljena: jedni su osuđivali Caroline zbog nezahvalnog i nelogičnog razloga, dok su drugi spekulirali o dubljim problemima
FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'
'NA SVE SAM PRISTALA'

FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'

Lamine Yamal je u raskošnom stilu proslavio 18. rođendan uz luksuznu zabavu s pažljivo odabranim djevojkama, što je izazvalo kontroverze i zabrinutost zbog njegovog načina života izvan terena
Evo koja imena napuštaju Dinamo, tko se sve vraća, a koju će zvijezdu biti teško zadržati
RADNO LJETO U MAKSIMIRU

Evo koja imena napuštaju Dinamo, tko se sve vraća, a koju će zvijezdu biti teško zadržati

Dinamo prvu utakmicu nove sezone igra već 22. srpnja. Vezni red (Mišić, Zajc i Stojković) ostaje. Treba pronaći konkurenciju Belji, možda i novu 'jedinicu', jednog krilnog napadača...

