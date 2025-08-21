Sada i službeno: Real Oviedo doveo je Josipa Brekala! Bit će četvrti Hrvat u španjolskoj ligi

Španjolski nogometni prvoligaš Real Oviedo izvijestio je u četvrtak navečer da je doveo hrvatskog igrača Josipa Brekala i s njim potpisao dvogodišnji ugovor.

Brekalo, 27-godišnji krilni igrač, bio je član talijanske Fiorentine s kojom je raskinut ugovor pa Oviedo nije morao platiti odštetu.

"Real Oviedo i Josip Brekalo postigli su sporazum prema kojem će biti naš igrač do 30. lipnja 2027.", priopćio je klub sa sjevera Španjolske.

Dodao je da igrač neće davati izjave do službenog predstavljanja u gradu Oviedu zakazanog za idući tjedan.

Brekalo je prošle sezone igrao na posudbi u turskoj Kasimpasi, a prije toga također na posudbi u splitskom Hajduku. Tijekom karijere je bio i u Wolfsburgu, Torinu, Stuttgartu i zagrebačkom Dinamu.

Real Oviedo se ljetos vratio u prvu ligu nakon 24 godine, a u petak je u 1. kolu španjolskog prvenstva izgubio s 0-2 na gostovanju kod Villarreala. U nedjelju će ugostiti Real Madrid koji je sa 1-0 svladao Osasunu hrvatskog napadača Ante Budimira.

Brekalo je četvrti Hrvat u Primeri ove sezone jer u Real Sociedadu igraju novopridošli branič Duje Ćaleta-Car i veznjak Luka Sučić, uz Budimira u Osasuni.