Gergo Lovrencsics (33) odigrao je svoje za Mađarsku. Sjajni Hajdukov desni bek odlučio je okončati reprezentativnu karijeru i posvetiti se samo onoj klupskoj i Hajduku.

- Dragi navijači. Stigao je važan trenutak u mojoj karijeri. Svatko tko me zna, zna da sam tip igrača koji uvijek želi pružiti sto posto. Međutim, sada s 33 godine na leđima osjećam da to više ne mogu napraviti na dva fronta. Iako je odluka bila teška, odlučio sam svoje mjesto u reprezentaciji ustupiti mladima. Zahvalan sam svima koji su me pratili na mom reprezentativnom putu. Posebno hvala navijačima, a sada ćete u meni imati najvećeg navijača - rekao je Lovrencsics koji je u srijedu na Poljudu gledao Hajdukove juniore protiv Škendije.

Debitirao je tek s 26 godina za reprezentaciju, 2013. i skupio 44 nastupa uz jedan gol Grčkoj. Pamtit će se da je zadnju utakmicu odigrao protiv Njemačke u remiju 2-2, a još više da je sudjelovao na dva zadnja EP-a, 2016. i prije nekoliko mjeseci.