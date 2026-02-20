Obavijesti

Sport

Komentari 0
'MODRI' U VARAŽDINU

Šafarić: Čeka nas lopatanje! A Dinamo je moćan i goropadan

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 3 min
Šafarić: Čeka nas lopatanje! A Dinamo je moćan i goropadan
Foto: Marko Jurinec/Jurinec photography

Varaždinci lopataju snijeg da očiste teren za nedjeljni derbi protiv Dinama! Trener Šafarić optimističan unatoč ozljedama, vjeruje u pozitivan ishod kod kuće

Admiral

Varaždin je zabijelio snijeg i to će omesti trenažni proces nogometaša koji u nedjelju čeka derbi 23. kola HNL-a protiv Dinama (15 sati).

- Uf, ne sjećam se kad nam je snijeg tolike probleme stvarao kao ove sezone. Čeka nas lopatanje. Igrači, uprava, treneri i klinci iz škole nogometa svi će napraviti sve da u subotu očistimo travnjak. Naravno, sve ćemo napraviti da se nedjeljni susret. Koliko ćemo moći trenirati ono što smo zamislili to ćemo vidjeti, ali što je tu je - ističe trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić koji prije susreta nekoliko ozlijeđenih igrača.

Ozlijeđeni su Maglica, Punčec, Ilinković, Škaričić i Barać. Najveće probleme varaždinski strateg ima u obrani.

Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1 Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
32
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ma, skrpat ćemo se mi. Nećemo ni s kim riskirati. Imamo širok kadar. Lesjak je prošli susret zabio gol i pokazao je da je dečko na kojeg se može ozbiljno računati. Kad nam je najteže, mi smo najbolji - istaknuo je Šafarić koji je pun respekta prema momčadi Marija Kovačevića.

No, kako je vidio 3-1 poraz Dinama protiv Genka?

- Dinamo je pokazao dva lica. Kad igraš protiv kvalitetnih protivnika i najmanja pogreška u obrana oni to kažnjavaju. No, opet bilo je perioda kad je Dinamo dominirao i stvarao prilike - ističe Šafarić koji vjeruje u pozitivan ishod kod kuće.

- Drugi dio sezone Dinamo je moćan, goropadan, stvara šanse i bit će teško. No, kod kuće smo uvijek kvalitetni, tako da će se nešto i nas pitati - zaključio je Šafarić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!
VIŠE NIJE STRUČNI KOMENTATOR

Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!

S obzirom na pravne radnje koje su pokrenute protiv sportskog komentatora Joška Jeličića odlučili smo zaustaviti našu poslovnu suradnju, javili su. Tako više neće biti u emisijama MAXSporta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026