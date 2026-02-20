Šafarić: Čeka nas lopatanje! A Dinamo je moćan i goropadan

Varaždin je zabijelio snijeg i to će omesti trenažni proces nogometaša koji u nedjelju čeka derbi 23. kola HNL-a protiv Dinama (15 sati).

- Uf, ne sjećam se kad nam je snijeg tolike probleme stvarao kao ove sezone. Čeka nas lopatanje. Igrači, uprava, treneri i klinci iz škole nogometa svi će napraviti sve da u subotu očistimo travnjak. Naravno, sve ćemo napraviti da se nedjeljni susret. Koliko ćemo moći trenirati ono što smo zamislili to ćemo vidjeti, ali što je tu je - ističe trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić koji prije susreta nekoliko ozlijeđenih igrača.

Ozlijeđeni su Maglica, Punčec, Ilinković, Škaričić i Barać. Najveće probleme varaždinski strateg ima u obrani.

- Ma, skrpat ćemo se mi. Nećemo ni s kim riskirati. Imamo širok kadar. Lesjak je prošli susret zabio gol i pokazao je da je dečko na kojeg se može ozbiljno računati. Kad nam je najteže, mi smo najbolji - istaknuo je Šafarić koji je pun respekta prema momčadi Marija Kovačevića.

No, kako je vidio 3-1 poraz Dinama protiv Genka?

- Dinamo je pokazao dva lica. Kad igraš protiv kvalitetnih protivnika i najmanja pogreška u obrana oni to kažnjavaju. No, opet bilo je perioda kad je Dinamo dominirao i stvarao prilike - ističe Šafarić koji vjeruje u pozitivan ishod kod kuće.

- Drugi dio sezone Dinamo je moćan, goropadan, stvara šanse i bit će teško. No, kod kuće smo uvijek kvalitetni, tako da će se nešto i nas pitati - zaključio je Šafarić.