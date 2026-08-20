Šafarić: Da mogu birati kad ću igrati s Dinamom, odabrao bih sad. Puni smo samopouzdanja

Nogometaši Varaždina najbolje u povijesti ušli su u sezonu HNL-a. Pobijedili su u sva tri kola i to ne protiv bilo kojih protivnika. Pao je Hajduk 2-1, Slaven Belupo 4-1 i Rijeka sa sigurnih 2-0. Sada u dobrom ozračju iščekuju susret s Dinamom, koji se igra u subotu na Maksimiru u 21 sat.

- Čeka nas najteža utakmica u sezoni, ali da sam mogao birati kad će moja ekipa igrati protiv Dinama, izabrao bih točno ovaj trenutak. Puni smo samopouzdanja i jedva čekamo. Moramo zauzeti dobar gard protiv najkvalitetnije ekipe u ligi. Od početka moramo biti hrabri jer jedino tako možemo tražiti bodove na Maksimiru - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dinamo je u utorak igrao prvi susret 4. pretkola Lige prvaka protiv Vikinga. Završilo je 2-2. Jesu li "modri" umorni?

- To morate njih pitati. Rekao sam već prije da je Dinamo navikao igrati u ritmu srijeda-subota. U Europi im želim da prođu u Ligu prvaka, kao i Hajduku i Rijeci da se plasiraju u Konferencijsku ligu, jer to je dobro za našu ligu. No u Maksimiru ovisimo o sebi. Moramo biti na svojem maksimumu, jedino takvi možemo se nadati pozitivnom rezultatu - zaključio je Šafarić koji za susret u Maksimiru jedino neće moći računati na ozlijeđenog Roberta Punčeca.