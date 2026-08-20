Obavijesti

Sport

Komentari 5
SUDAR STOPOSTOTNIH

Šafarić: Da mogu birati kad ću igrati s Dinamom, odabrao bih sad. Puni smo samopouzdanja

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Šafarić: Da mogu birati kad ću igrati s Dinamom, odabrao bih sad. Puni smo samopouzdanja
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Varaždinci su u tri kola upisali tri pobjede te su uz Osijek i Dinamo, koji ima utakmicu manje, jedini stopostotni u HNL-u

Admiral

Nogometaši Varaždina najbolje u povijesti ušli su u sezonu HNL-a. Pobijedili su u sva tri kola i to ne protiv bilo kojih protivnika. Pao je Hajduk 2-1, Slaven Belupo 4-1 i Rijeka sa sigurnih 2-0. Sada u dobrom ozračju iščekuju susret s Dinamom, koji se igra u subotu na Maksimiru u 21 sat.

- Čeka nas najteža utakmica u sezoni, ali da sam mogao birati kad će moja ekipa igrati protiv Dinama, izabrao bih točno ovaj trenutak. Puni smo samopouzdanja i jedva čekamo. Moramo zauzeti dobar gard protiv najkvalitetnije ekipe u ligi. Od početka moramo biti hrabri jer jedino tako možemo tražiti bodove na Maksimiru - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina. 

Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dinamo je u utorak igrao prvi susret 4. pretkola Lige prvaka protiv Vikinga. Završilo je 2-2. Jesu li "modri" umorni?

- To morate njih pitati. Rekao sam već prije da je Dinamo navikao igrati u ritmu srijeda-subota. U Europi im želim da prođu u Ligu prvaka, kao i Hajduku i Rijeci da se plasiraju u Konferencijsku ligu, jer to je dobro za našu ligu. No u Maksimiru ovisimo o sebi. Moramo biti na svojem maksimumu, jedino takvi možemo se nadati pozitivnom rezultatu - zaključio je Šafarić koji za susret u Maksimiru jedino neće moći računati na ozlijeđenog Roberta Punčeca.

Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Novi ugovor za dinamovca, Modriću je stiglo pojačanje od 65 milijuna eura
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi ugovor za dinamovca, Modriću je stiglo pojačanje od 65 milijuna eura

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura
FOTO: HERCEGOVAČKI DOM

MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura

Još je tijekom gradnje bjegunac Zdravko Mamić grmio na radnike i bilo je jasno da drži sve konce iako je tvrdio da velebno imanje gradi sin Mario. Ima i vinski podrum, a prostire se na oko 500 kvadrata
Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam
FOTO: KAKVA TRANSFORMACIJA

Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam

Dejanira Žuklić (38) iz Rijeke osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u bodibildingu, postavši apsolutna prvakinja! Emotivni trenutak za sportašicu koja niže uspjehe diljem svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026