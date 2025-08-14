Obavijesti

PUNO JE OZLIJEĐENIH

Šafarić: Imamo dosta problema s kadrom, utakmica s Osijekom bit će najzahtjevnija do sada

Piše Ivan Tomašković,
Slaven Belupo i Varaždin sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Velika je stvar što imamo dva hrvatska predstavnika u jesenskom dijelu europskih natjecanja. Vjerujem da će u tome uspjeti i Hajduk. Nije sve crno u hrvatskom nogometu, ima i lijepih točaka, naglasio je Šafarić

Varaždin u nedjelju, u trećem kolu HNL-a, na domaćem terenu dočekuje Osijek. Momčad Nikole Šafarića ispala je iz Konferencijske lige, pa je sada cijeli fokus na domaćem prvenstvu, u koje nije najbolje krenula. U prvom kolu remizirala je protiv Gorice, a potom je, nakon crvenog kartona, izgubila od Slavena u drugom kolu. Prije osvrta na Osijek, koji je do sada u prvenstvu ostavio dobar dojam iako na kontu ima tek jedan bod, Šafarić se osvrnuo na hrvatske klubove u Europi.

Sažetak Slaven Belupo - Varaždin 3:1 01:30
Sažetak Slaven Belupo - Varaždin 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nogometaši Rijeke pobjedom 3-1 nad irskim Shelbourneom u uzvratu trećeg pretkola Europske lige izborili su posljednju rundu kvalifikacija za to natjecanje, ali i minimalno grupnu fazu Konferencijske lige. Dinamo prema koeficijentu ide izravno u skupine Europske lige, dok Hajduk ima prednost 2-1 uoči uzvrata trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Dinama Cityja iz Tirane.

- Velika je stvar što imamo dva hrvatska predstavnika u jesenskom dijelu europskih natjecanja. Vjerujem da će u tome uspjeti i Hajduk. Nije sve crno u hrvatskom nogometu, ima i lijepih i svijetlih točaka. Gledam stadione i to kako druge ekipe izgledaju i mislim da ima puno dobrih stvari u hrvatskom nogometu na koje trebamo skretati pažnju - rekao je Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Njegova je ekipa u zadnja dva kola osvojila bod, a u 3. kolu čeka ih susret s Osijekom.

- Jako ih respektiramo. Osijek možda igra i najbrži nogomet u ligi i sigurno je zaslužio više bodova. Čeka nas najzahtjevnija utakmica dosad, trkački vrlo zahtjevna - ističe Šafarić, čiju momčad muče ozljede.

Izvan stroja su Luka Mamić, Lamine Ba, Frane Maglica i Petar Bočkaj, a nedostajat će i kartonirani Antonio Boršić.

- Imamo dosta problema, ali pronaći ćemo 14 ili 15 najboljih koji će iznijeti utakmicu i vjerujemo u pozitivan rezultat - zaključio je Šafarić.

